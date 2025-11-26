search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
Parlamentul European a votat bugetul UE pe 2026, care are ca priorităţi competitivitatea, cercetarea şi securitatea

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăţi şi 190,1 miliarde de euro în angajamente şi în care a reuşit să obţină mai multe fonduri pentru cercetare, infrastructura transfrontalieră, managementul frontierelor, acţiune climatică şi politica externă.

Parlamentul European FOTO: Adevărul
Parlamentul European FOTO: Adevărul

În urma unui acord cu statele membre la care s-a ajuns pe 15 noiembrie, PE a obţinut o sumă suplimentară de 372,7 milioane pentru priorităţile sale, pe lângă ceea ce Comisia Europeană a propus iniţial în proiectul său de buget, informează un comunicat al PE, scrie Agerpres.

Pentru a stimula competitivitatea şi a ameliora infrastructura transfrontalieră, eurodeputaţii au sporit finanţarea pentru programul Horizon Europe cu 20 de milioane de euro, iar pentru reţele de transport şi energetice aceasta a crescut cu 23,5 milioane de euro.

PE a obţinut, de asemenea, o alocare suplimentară de 10 milioane de dolari pentru Mecanismul de protecţie civilă al UE şi RescEU pentru a ameliora coordonarea şi răspunsul în caz de dezastru. În condiţiile în care joacă un rol-cheie în pregătirea apărării UE, mobilitatea militară va beneficia şi ea de o alocare suplimentară de 10 milioane de dolari. Eurodeputaţii s-au asigurat de asemenea că managementul frontierelor va fi consolidat prin alocarea a încă 10 milioane de euro.

Programul de mediu al UE şi pentru acţiune climatică, LIFE, va primi o finanţare suplimentară de 10 milioane de dolari, în timp ce programele EU4Health şi Erasmus+ vor beneficia fiecare de 3 milioane de euro în plus.

Parlamentul a obţinut de asemenea 35 de milioane de euro în plus pentru Vecinătatea sudică a UE şi 25 de milioane de dolari pentru Vecinătatea estică. De asemenea, a asigurat o creştere de 35 de milioane de dolari pentru ajutorul umanitar, drept răspuns la instabilitatea geopolitică în creştere, accelerarea crizelor umanitare globale şi urgenţelor provocate de climă.

Pentru a crea noi oportunităţi, în special pentru tinerii fermieri, finanţarea pentru măsuri care promovează produsele agricole europene în baza Fondului de garantare pentru agricultura europeană a fost sporită cu 105 milioane de euro.

UE se confruntă cu o creştere cu 4,3 miliarde de euro a costurilor împrumuturilor pentru programul NextGenerationEU în 2026, ceea ce reprezintă dublul planului iniţial al CE. Aşa cum s-a convenit anterior, costurile suplimentare sunt gestionate printr-un aşa numit "mecanism de cascadă", care este menit să gestioneze cheltuielile în creştere pentru returnarea banilor utilizaţi pentru NextGenerationEU, protejând în acelaşi timp programele esenţiale.

Bugetul UE pe 2026 a fost votat cu 419 voturi pentru, 185 împotrivă şi 53 de abţineri. Consiliul UE şi-a anunţat luni susţinerea pentru acord.

"În circumstanţele dificile ale războiului de agresiune al Rusiei, dezastrelor naturale şi presiunilor geopolitice, am rămas concentraţi pe prioritatea noastră pentru bugetul pe 2026 în timpul negocierilor cu guvernele UE: o Europă mai puternică, mai sigură", a declarat raportorul pentru bugetul UE pe 2006, eurodeputatul polonez Andrzej Halicki, din grupul PPE.

"Bugetul pe 2026 reprezintă Europa pe care vrem să o construim: una care investeşte în cunoaştere, tineret, cercetare, protecţia mediului, solidaritate şi ajutor umanitar. Am obţinut un acord care susţine programe cruciale ale UE şi instituţii-cheie, întăreşte protecţiile statului de drept şi valorile şi aduce rezultate pentru cetăţenii noştri", a declarat celălalt raportor, Matjaz Nemec, din grupul S&D.

