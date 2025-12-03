Nicuşor Dan cere depolitizarea pozițiilor de conducere din instituţiile esenţiale, după criza apei. „Eficientizarea este obligatorie”

Criza apei din Prahova și Dâmbovița readuce în discuție problema competenței în instituțiile statului. Președintele Nicușor Dan afirmă că funcțiile de conducere din structurile publice trebuie depolitizate şi ocupate exclusiv pe criterii profesionale.

Criza hidrologică declanșată la Barajul Paltinu, care a lăsat zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița fără apă potabilă, a scos la iveală deficiențe majore de coordonare între instituțiile responsabile. În acest context, președintele Nicușor Dan cere ca toate pozițiile de conducere din instituțiile-cheie ale statului să fie ocupate strict pe baza competențelor profesionale.

Printr-un mesaj postat miercuri seară pe pagina sa de Facebook, Nicuşor Dan transmite că incapacitatea de a anticipa corect consecinţele unei acţiuni şi lipsa de comunicare dintre instituţiile statului reprezintă o vulnerabilitate care trebuie corectată, iar prima măsură ar fi depolitizarea funcţiilor de conducere din instituţiile statului.

„Situația dezastruoasă de la Barajul Paltinu, care a generat o criză de proporții pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, arată cât de grave pot deveni consecințele lipsei de anticipare corectă și de comunicare dintre instituțiile statului. Această vulnerabilitate trebuie remediată în viitor. În elaborarea documentațiilor tehnice este obligatoriu să se țină cont de toate scenariile posibile, astfel încât informațiile relevante să fie la dispoziția factorilor de decizie.

În acest moment, atenția trebuie îndreptată cu prioritate spre găsirea de soluții. Luptele politice și declarațiile cu miză electorală nu ajută la nimic.

Controlul demarat pentru a analiza situația de la Paltinu va stabili cine a greșit, iar toți cei vinovați trebuie să plătească. Însă dincolo de această evaluare, este cert că angajările în pozițiile de conducere de la nivelul diferitelor autorități ale statului trebuie să se facă doar în baza criteriilor de competență.

Chiar dacă va fi un proces de durată, eficientizarea administrației publice este obligatorie pentru ca statul să își poată îndeplini misiunea de a fi în slujba cetățenilor”, a transmis miercuri, 3 decembrie, preşedintele Nicuşor Dan.