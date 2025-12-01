search
Video Nicușor Dan, mesaj la prima sa recepție la Cotroceni de Ziua Națională: „România este o țară coruptă”. Evenimentul, marcat de tensiuni și absențe

0
,
0
Publicat:
Ultima actualizare:

„Trebuie să privim cu echilibru și luciditate momentul în care suntem”, a spus președintele Nicușor Dan, luni seara, la prima sa recepție de Ziua Națională, marcată de tensiuni și absențe. Șeful statului a spus că „România e o țară coruptă”.

„Dragi români, din România și de pretutindeni,

Celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României, un moment în care un vis de generații s-a împlinit. Și asta înseamnă, pe de o parte, că nu venim de nicăieri, că a existat o societate și o clasă politică capabile să-și coalizeze energiile pentru un ideal, și asta înseamnă că memoria acestor oameni ne obligă și pe noi să încercăm să fim la înălțimea a ceea ce ei au făcut.

Unde suntem azi? Cred că trebuie să privim cu echilibru și luciditate momentul la care suntem, tocmai pentru a fi capabili să ne modulăm și așteptările, și speranțele. Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. Și trăim mai bine decât mulți din oamenii din țări vecine nouă.

România este o țară coruptă, și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția, și mai au dreptate când sunt revoltați de faptul că oameni corupți vin și le dau lecții de moralitate la televizor. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani”, a spus șeful statului, luni seara.  

 Președintele a adăugat:

„E adevărat și că toată corupția din toată această perioadă ne-a ținut înapoi. Puteam să fim mult mai departe și să trăim mult mai bine față de cum trăim azi. E adevărat și că în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român.

Avem multe zone de excelență în educație, dar, în ansamblu, sistemul de învățământ este slab spre foarte slab. Și asta o să ne provoace mari probleme în viitor.

Sistemul sanitar este departe, foarte departe de unde ar fi putut să fie cu toți banii pe care noi toți i-am dus încolo. Dar vedem totuși primele corpuri noi de spital care sunt construite prin finanțare din PNRR”.

„Avem un deficit comercial foarte mare”

Nicușor Dan a explicat că avem o economie privată „foarte dinamică și meritoasă, care a reușit să dubleze PIB-ul României în 10 ani”

„Dar avem un deficit comercial foarte mare și nu avem, în momentul ăsta, o adevărată politică economică. Totuși, autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE”.

„Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an„

 Șeful statului a vorbit și despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut:

„Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat un dubiu cu privirea la democrația din România, și între cetățenii români, și în rândul partenerilor noștri. Avem totuși între timp multe dovezi ale faptului că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa.

Dar nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an. Suntem membri ai Uniunii Europene și, grație acestei poziții, România a primit aproximativ 100 de miliarde de euro. Dar, de multe ori, vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii și au fost cazuri, cum a fost cazul Schengen, în care România a fost clar nedreptățită. Totuși avem maturitatea, pe care am exersat-o în ultimele luni, de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România”.

Recepția de ziua Națională. FOTO Adevărul
Recepția de ziua Națională. FOTO Adevărul

În același discurs, președintele a mai spus că „avem o administrație depășită, care nu ține pasul cu societatea”.

„Toate lucrurile pe care le am spus sunt adevăruri despre România. Cel mai simplu pentru un politician e să ia două sau trei și să le facă sloganuri și să defileze cu ele”.

Recepția de ziua Națională. FOTO Adevărul
Recepția de ziua Națională. FOTO Adevărul
Citește și: LIVETEXT România - Danemarca (astăzi, ora 21:30), la Campionatul Mondial feminin de handbal. Cine transmite partida

„Din păcate spațiul nostru public e poluat de această revărsare de sloganuri, unele provocând urlete sau țipete. Să coborâm toti nivelul vocii, să discutăm cu calm și echilibru, să discutăm cu calm problemele pe care socialetate le are. Vă invit sa ne ascultăm unii pe alții, dincolo de zgomotul inevitabil ne vom găsi un punct comun. Trăim o perioadă în care doar națiunile care reușesc să aibă o solidaritate interioară reușesc să progreseze. Vă invit pe toți să continuați să credeți în România”, a spus Nicușor Dan.

Recepția de ziua Națională. FOTO Adevărul
Recepția de ziua Națională. FOTO Adevărul

„Vor să ne dezbine dar românii nu mai îi cred!”

 George Simion, liderul AUR, a reacționat la discursul președintelui de Ziua Națională.

„Manipulări: burgerii și sută de lei, incidentele, huiduielile, recepția de la Cotroceni, etc. Vor să ne dezbine, dar românii nu mai îi cred!”, a scris Simion pe Facebook.

Știrea inițială

Invitații președintelui Nicușor Dan la prima sa recepție de Ziua Națională au început să ajungă la Palatul Cotroceni, însă încă de la intrare au fost întâmpinaţi de protestatarul Marian Ceaușescu, care i-a filmat și a strigat după ei „Comuniștii, trăiască comuniștii!”.

Citește și: Parada de la Arcul de Triumf în imagini. Cum au sărbătorit Ziua Națională românii strânși în Capitală

La Palatul Cotroceni au început să sosească invitații președintelui Nicușor Dan la prima sa recepție organizată cu prilejul Zilei Naționale a României. Evenimentul, considerat o premieră pentru actualul șef al statului, a fost marcat încă de la intrare de un moment tensionat: protestatarul Marian Ceaușescu s-a poziționat la poartă şi, pe măsură ce oaspeţii soseau, acesta îi filma şi le striga: „Comuniștii, trăiască comuniștii!”.

Recepția din acest an aduce mai multe situații fără precedent în istoria recentă. Este pentru prima dată după 1989 când ceremonia de la 1 Decembrie nu include momentul tradițional al decorării unor personalități din societate, pentru că președintele Nicușor Dan a decis să nu acorde nicio distincție cu ocazia Zilei Naționale, rupând astfel o practică de peste trei decenii.

De asemenea, la eveniment lipsește ministrul Apărării, după ce Ionuț Moșteanu şi-a depus demisia, în urma scandalului legat de studiile sale universitare.

Atmosfera este completată și de absența celor doi foști președinți ai României care obișnuiau să participe la recepțiile oficiale: Ion Iliescu, decedat în acest an, și Klaus Iohannis, care a ales să nu fie prezent.

În schimb, printre cei ajunși la Cotroceni se află omul de afaceri Matei Păun, un apropiat și sponsor al președintelui Nicușor Dan, a cărui prezență nu a trecut neremarcată.

