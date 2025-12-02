Nicuşor Dan a promulgat o lege pentru transparența parlamentarilor: întâlnirile pe care trebuie să le raporteze cu 48 de ore înainte

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi, 2 decembrie, că a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor. Actul normativ introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI).

„Am promulgat recent Legea pentru modificarea Statutului deputaților și senatorilor, un pas decisiv pentru creșterea transparenței și integrității în procesul legislativ și un element cheie în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România. Legea introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să asigure un dialog deschis și echitabil între parlamentari și reprezentanții societății. Principalele prevederi ale noii reglementări includ obligativitatea înregistrării întâlnirilor dintre parlamentari și terți în RUTI cu 48 de ore înainte”, precizează, marți, președintele, într-un comunicat postat pe Facebook și X.

„Legea definineste cine sunt terții cu care pot avea loc întrevederi”

Potrivit actului normativ promulgat, „în cazul întâlnirilor neplanificate, acestea vor fi înregistrate în termen de 48 de ore de la desfășurare”, explică Nicușor Dan.

„Legea definește cine sunt terții cu care pot avea loc întrevederi: reprezentanți mandatați ai entităților cu activitate de advocacy, public affairs, organizații neguvernamentale, patronale, sindicale, camere de comerț sau alte structuri cu interes legitim într-o inițiativă legislativă aflată în procedură.

Totodată, sunt stabilite sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor: avertisment scris pentru parlamentari și eliminarea terților din Registru. Curtea Constituțională a confirmat caracterul constituțional al legii, subliniind că aceasta respectă principiile statului de drept, calitatea legiferării și mandatul reprezentativ al parlamentarilor”.

Șeful statului spune că promulgarea acestei legi întărește angajamentul României pentru un proces decizional transparent și responsabil și reprezintă încă un pas important în avansarea parcursului de aderare la OCDE.

Amintim că, în noiembrie, Curtea Constituțională a României a respins obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.12 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.