Marți, 9 Decembrie 2025
Ultimele știri

Nicușor Dan, despre votanții AUR, într-un interviu pentru Le Monde: „Nu sunt extremiști, vor o schimbare". Când va publica raportul despre anularea alegerilor

Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit un interviu cotidianului francez Le Monde, abordând teme precum influența Rusiei în alegerile românești, nemulțumirea cetățenilor față de corupție și ascensiunea partidului AUR. Vizita sa oficială la Paris continuă marți cu o întrevedere cu Emmanuel Macron la Palatul Élysée.

Nicușor Dan este în prima sa vizită oficială în Franța FOTO: Presidency
Nicușor Dan a comentat anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut, considerând decizia „fără îndoială” bună. El a anunțat că în următoarele luni va publica un raport care să reunească toate informațiile despre ce s-a întâmplat înainte de primul tur al scrutinului din decembrie 2024, însă procesul este complex pentru a demonstra o influență rusă.

„Raportul Parchetului General, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii ruse de publicitate politică. Rapoarte realizate de alte servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri web dedicate de obicei sportului și medicinei alternative s-au orientat brusc către candidatul Călin Georgescu. Estimez că voi putea publica, în două-trei luni, un raport care să reunească toate informațiile despre acest caz și să le pună în context. Serviciile de informații românești pot recunoaște semnalele unei interferențe rusești, dar este mult mai dificil să o dovedească. Aceasta ține de contrainformații. Uneori, procesul poate dura între trei și cinci ani. Cu toate acestea, există suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă”, a declarat Dan pentru Le Monde.

Președintele a subliniat că România nu are încă o politică eficientă de apărare împotriva dezinformării. „De exemplu, recent a circulat o informație falsă potrivit căreia aș fi semnat ordinul de înrolare a 200.000 de persoane în armată. Însă instituțiile noastre nu sunt în prezent capabile să detecteze automat o informație falsă răspândită pe numeroase site-uri și să răspundă la aceasta. Cred că vom reuși acest lucru în următoarele șase luni. Dar există o nemulțumire foarte puternică față de instituțiile din România. Oamenii sunt frustrați de corupție, ceea ce îi pregătește să primească acest tip de dezinformare”, a explicat el.

Despre creșterea partidului AUR

Referindu-se la ascensiunea AUR, președintele a atras atenția că electoratul formațiunii nu trebuie etichetat ca radical. „Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse. Dar nu au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Cum putem să le recâștigăm încrederea? Este necesar, și acest lucru va dura, ca autoritățile să lucreze pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției”, a afirmat Dan.

Citește și: Claudiu Târziu, critic la adresa AUR după victoria liberalului Ciucu: „Cel mai important faliment înregistrat de opoziția parlamentară în ultimii 35 de ani”

Președintele a mai declarat că intensitatea luptei anticorupție a scăzut în ultimul deceniu. „Nu mai vedem cazuri mari de corupție care să facă obiectul unei anchete a DNA”, a spus el. În ceea ce privește mesajul anticorupție, Dan a recunoscut că atunci când este exagerat poate alimenta populismul. „Nivelul de trai al românilor, chiar dacă a scăzut în acest an, este mult mai bun decât acum douăzeci de ani. Dar problema corupției rămâne o realitate, atât la cel mai înalt nivel al statului, cât și la cel mai jos”, a adăugat președintele.

Relațiile internaționale și securitatea națională

Nicușor Dan a fost întrebat și despre relația cu SUA și despre posibila „trădare” a Europei în negocierile cu Rusia. „Emmanuel Macron nu a spus niciodată acest lucru, cel puțin nu în mod public. Este legitim ca Statele Unite să dorească pacea, dar pentru ca pacea să fie realizată, trebuie să existe voință atât din partea Ucrainei, cât și din partea Rusiei. În acest moment, nu văd această voință din partea Rusiei”, a explicat președintele.

Despre retragerea parțială a trupelor americane din România, Dan a precizat că a fost o decizie administrativă, nu politică. „Americanii nu au retras niciun contingent permanent din Europa. Trupele care au plecat erau în număr de aproximativ 900 și se aflau în rotație”, a spus el.

În ceea ce privește suplimentarea trupelor franceze la baza Cincu, președintele a subliniat că decizia aparține Franței: „Sunt în curs discuții pentru a mări baza la 3.000 sau 4.000 de soldați, de la 1.500 în prezent, dar aceasta este o decizie care trebuie luată de Franța”.

Dan a comentat și noua strategie de securitate națională a SUA: „Documentul confirmă concentrarea strategică asupra regiunii Indo-Pacific și așteptarea ca statele europene să își asume un rol mai semnificativ în garantarea securității pe continentul nostru. România ia foarte în serios angajamentele asumate la Haga și alocă resurse substanțiale apărării și securității, în conformitate cu responsabilitățile de aliat. Chiar dacă documentul conține și poziții critice față de Europa, sunt convins că parteneriatul strategic dintre România și SUA rămâne un pilon fundamental pentru stabilitatea regională”.

Agenda vizitei la Paris

Marți, în jurul orei 14, Nicușor Dan va fi primit la Palatul Élysée de Emmanuel Macron. În program mai sunt incluse întâlniri cu reprezentanți ai companiilor franceze, cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, vizita la Fabrica Thales și ceremonia de inaugurare a Aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau.

Luni, prima zi a vizitei, președintele s-a întâlnit cu comunitatea românilor din Franța, transmițând un mesaj „optimist” și subliniind că administrația din România este „de bună-credință, mai matură și începe să știe ce vrea”.

