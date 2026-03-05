search
Video Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri"

Cel mai complex nod de autostradă aflat în șantier în România prinde contur pe Valea Oltului, la Boița, locul unde vor fi conectate autostrăzile A1 Sibiu – Pitești și A13 Sibiu – Făgăraș.

Zona viitorului nod Boița. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Zona viitorului nod Boița. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

La Boița, pe fosta pășune a satului sibian, ocupată încă de turmele de oi și de câteva locuințe și stâne izolate, constructorii lucrează la terasamentele și rampele viitoarelor bretele ale nodului de autostradă Boița, considerat cel mai complex nod aflat în prezent în șantier.

Au început lucrările la structurile de drenaj (podețe și podețe casetate din beton pentru evacuarea apelor de pe versanți) și la fundațiile pe piloți forați pentru viitorul nod.

„Bretelele” nodului prind contur

De asemenea, sunt amenajate drumuri tehnologice și platforme de lucru pentru construirea intersecției care va lega autostrăzile A1 Sibiu - Pitești și A13 Sibiu - Făgăraș, de Drumul Național 7 și Valea Oltului.

„Nodul rutier cuprinde numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri, pentru a putea asigura legături pe toate direcțiile. Intersecția face parte din Tronsonul 1 al autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș, de 14,2 kilometri, între Boița (Autostrada Sibiu – Pitești) și Avrig (DJ105G). Constructorul acestui lot este compania turcească MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S., care are la dispoziție 48 de luni (din care 12 luni reprezintă perioada pentru proiectare, iar 36 de luni reprezintă perioada pentru execuția lucrărilor) pentru construcția acestui tronson”, informa Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Nodul Boița va asigura interconectarea la viteze mari dintre autostrăzile A1 și A13 și Drumul Național 7. Lucrările la nodul de autostradă sunt complexe atât datorită amplorii construcțiilor, cât și a terenului și reliefului zonei de la intrarea în Defileul Oltului, unde a fost proiectat.

Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) jpg
Imaginea 1/12: Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) jpg

„La Autostrada Sibiu – Făgăraș, zona a fost analizată prin cartări geologice, foraje geotehnice și vizite în teren. În urma interpretării tuturor datelor disponibile, se poate concluziona că în zona Nodului Boița se manifestă fenomene de instabilitate aflate în diferite stadii de evoluție. Principala cauză a instabilității terenului natural o reprezintă pantele accentuate ale versanților, înclinarea stratelor geologice și caracteristicile geotehnice ale solurilor. Factorul declanșator principal este variația regimului hidrogeologic din masiv”, arăta Studiul de evaluare adecvată a proiectului.

Nodul de autostradă Boița este construit pe tronsonul de 14 kilometri dintre localitățile sibiene Boița și Avrig, parte a Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș. Proiectul mai prevede construcția a șase viaducte (cel mai lung având 911 metri) și a 17 poduri. Valoarea contractului, semnat cu constructorul turc MAKYOL, este de 1,89 miliarde de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport.

Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Imaginea 1/11: Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) jpg
Autostrada Sibiu Pitești, Nodul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) JPG
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) JPG
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) JPG

„Lucrările pe acest lot au început în luna noiembrie 2025, însă constructorul a pregătit până la momentul respectiv terenul, drumurile tehnologice și organizarea de șantier”, informa recent Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Autostrada Sibiu – Făgăraș va avea o lungime de 68 de kilometri, iar lucrările au fost împărțite în patru tronsoane, toate aflate în prezent în lucru, contractele fiind atribuite de statul român companiei MAKYOL.

Citește și: Autostrada care deschide porțile Făgărașului. Locurile uimitoare de la poalele celor mai înalți munți ai României
Nodul de autostradă Boița Randare CNAIR (6) jpg
Imaginea 1/6: Nodul de autostradă Boița Randare CNAIR (6) jpg
Nodul de autostradă Boița Randare CNAIR (6) jpg
Nodul de autostradă Boița Randare CNAIR (5) jpg
Nodul de autostradă Boița Randare CNAIR (3) jpg
Nodul de autostradă Boița Randare CNAIR (2) jpg
Nodul de autostradă Boița Randare CNAIR (1) jpg
Nodul de autostradă Boița Randare CNAIR (4) jpg

Tronsonul 1 Boița (Autostrada A1 Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G), care cuprinde nodul de autostradă, are 14,25 kilometri. Lucrările sunt la început, stadiul fizic fiind de aproximativ două la sută, iar termenul de finalizare este 2028, arată datele prezentate de Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN), din cadrul CNAIR.

Tronsonul 2 Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1) are 20 de kilometri, iar progresul lucrărilor a ajuns la 20 la sută.

Tronsonul 3 Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B) are 17,61 kilometri. Lucrările au ajuns la stadiul de 33 la sută și au termen de finalizare în 2027.

Tronsonul 4 Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș are o lungime de 16,26 kilometri, la care se adaugă și drumul de legătură cu DN1 (5,6 kilometri). Stadiul fizic al proiectului a ajuns la 14 la sută, cu termen de finalizare în 2028.

Autostrada Făgărașului a fost proiectată pe valea râului Olt, pe un traseu apropiat de cel al Drumului Național 1 Sibiu – Brașov. Viitoarea autostradă cu o lungime de aproximativ 70 de kilometri va avea șase noduri rutiere, la Boița, Avrig, Arpașu, Sâmbăta, Ileni și Făgăraș. Toate vor putea fi folosite ca puncte de acces pentru traseele turistice din Munții Făgăraș. Odată cu finalizarea autostrăzii, estimată pentru 2027–2028, traficul rutier de pe DN1 Sibiu – Brașov, unul dintre cele mai aglomerate drumuri naționale, va fi diminuat, accesul localnicilor spre Sibiu va fi mai ușor, iar Munții Făgăraș vor deveni mai apropiați turiștilor, prin așezările de la poalele acestora.

Boița, poarta autostrăzii montane

Pe lângă nodul de autostradă, localitatea Boița va fi traversată de Autostrada A1 prin mai multe viaducte și două tuneluri proiectate pe un segment de aproximativ șase kilometri, dificil ca relief, la intrarea în defileu.

Citește și: Kilometrul zero al Autostrăzii Sibiu – Pitești. Tunelul Boița prinde contur printre viaductele aflate în construcție

Primul viaduct, în lungime de 650 de metri, a intrat în șantier în vara anului 2024, fiind cuprins în Secțiunea Boița – Cornetu a Autostrăzii A1, de 31 de kilometri, proiectată pe Valea Oltului.

În 2025 au intrat în lucru alte patru viaducte, în completarea acestuia, iar recent Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru încă trei viaducte și pentru Tunelul Boița I, în lungime de 270 de metri.

Pe segmentul Boița – Cornetu, de pe Valea Oltului, vor fi construite șapte tuneluri. Două dintre acestea, cel de 270 de metri aflat în șantier și altul de 360 de metri, vor fi realizate în zona localității Boița, la intrarea în defileu, pe partea dreaptă a văii.

Alte două tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 1,39 kilometri (unul dintre ele depășind 1.000 de metri), vor fi construite în zona Lazaret, pe partea stângă a văii. În aceeași zonă va fi realizat și un ecoduct peste DN 7, râul Olt și calea ferată de pe Valea Oltului.

Un alt tunel, de 1,6 kilometri, va fi construit la vest de localitatea Câinenii Mari, pe versantul stâng al defileului. În zona amenajării hidroenergetice de la Robești, traseul va traversa versantul printr-un tunel de aproximativ 900 de metri, aflat în șantier, urmat de un alt tunel de circa 455 de metri.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor la Lotul 2 Boița – Cornetu, în valoare de peste 4,2 miliarde de lei, fără TVA, a fost semnat în 2022 de statul român și asocierea Mapa – Cengiz, cu termen de finalizare în 2028. Pe cei 31 de kilometri de pe Valea Oltului vor fi construite, pe lângă cele șapte tuneluri, un ecoduct în zona Lazaret și 48 de poduri, pasaje și viaducte.

