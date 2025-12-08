Video Nicușor Dan, explicații în presa franceză despre decizia de a nu doborî drona rusească. Ce le-a spus românilor prezenți la Ambasada de la Paris

Președintele Nicușor Dan efectuează o vizită oficială de două zile în Franța. El s-a întâlnit, luni seară, cu reprezentanții comunității romanești la Ambasada din Paris, unde a susținut un discurs.

„Sper să fie doar o primă etapă dintr-un dialog care începe. Problema mereu a fost cine este interfața și asta încercăm să facem: o interfață care să facă acțiunile noastre mai eficiente”, a declarat președintele Nicușor Dan.

În ceea ce privește țara noastră, șeful statului a afirmat că „România azi are maturitatea să se autoevalueze, are o zonă privată foarte dinamică, o administrație mai matură și începe să știe ce vrea.”

El a vorbit, de asemenea, și despre situația privind alegerile prezidențiale.

„Față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat lecțiile și am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Președintele Nicuşor Dan se află în vizită în Franţa luni şi marţi. În cea de-a doua zi, Nicușor Dan are programată o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze organizată de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef), după care se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Ulterior, va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris și apoi va fi primit de președintele Macron la Palatul Elysee.

Nicușor Dan, interviu în Le Monde

Nicușor Dan a declarat, totodată, pentru publicația franceză Le Monde, că România vrea să cumpere armament din Franța.

„România și Franța au un parteneriat solid de multă vreme, va avea discuții pe plan economic și pe plan militar în jurul programului de reînarmare al UE SAFE (n.r. Acțiune de securitate pentru Europa). Pe un contract semnat pentru (n.r. rachete) Mistral și există companii franceze care pot produce alte tipuri de armament de care avem nevoie. Și, bineînțeles, vom avea schimburi de opinii asupra întrebărilor europene, lupta din Ucraina și comentariul financiar al Ucrainei”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat de decizia de a nu doborî drona care a survolat România timp de câteva ore, pe 25 noiembrie, președintele a spus: „Suntem pregătiți pentru dronele care vin din regiunea Odesa, dar aceasta a intrat mai spre vest, după ce a survolat Moldova, ceea ce era o noutate. Nu aveam prea multe mijloace de apărare terestre în acea zonă, iar avioanele zboară mult mai repede decât dronele, ceea ce face foarte dificilă doborârea lor. Tocmai am primit de la americani un nou sistem, dar trebuie să adaptăm radarele pentru a detecta obiectele care zboară foarte jos”.