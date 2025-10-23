Trei ofițeri de poliție anticorupție, reținuți alături de alte opt persoane pentru contrabandă cu mărfuri din Turcia. Încă un șef de poliție are control judiciar

Procurorii DIICOT Caraş-Severin care instrumentează dosarul de contrabandă cu mărfuri aduse din Turcia au dispus reţinerea a 11 persoane şi plasarea sub control judiciar a altor şase, patru dintre inculpaţi fiind poliţişti din Timiş, unul având funcţie de comandă.

”La data de 23 octombrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş Severin au dispus reţinerea a 11 inculpaţi (dintre care trei ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Timiş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş) şi măsura controlului judiciar faţă de 6 inculpaţi (unul dintre aceştia ofiţer cu funcţie de comandă în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş), cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, spălarea banilor, evaziune fiscală, divulgarea informaţiilor secrete de stat şi abuz în serviciu”, a transmis, joi, DIICOT.

În urma percheziţiilor au fost găsite şi ridicate sume impresionante de bani, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme aur, peste 300 bijuterii (inele, pandantive, brăţări, lănţişoare, cercei), 4 bănuţi de aur, 5 poşete de damă (diverse mărci), 22 de laptopuri, unităţi de stocare a datelor, precum şi alte obiecte.

”Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Caraş Severin cu propunerea de arestare preventivă a 7 dintre inculpaţii reţinuţi. Faţă de alţi 4 inculpaţi, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Caraş Severin au luat măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile”, a mai precizat DIICOT.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin.

Un număr de 58 de percheziţii domiciliare au fost făcute miercuri de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Caraş-Severin, în judeţele Caraş-Severin, Timiş şi Arad, la o grupare de de contrabandişti care se ocupa cu vânzarea diferitelor mărfuri aduse din Turcia, la negru.

Mai mulţi poliţişti activi şi inactivi au fost implicaţi în reţea.