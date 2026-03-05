Ce este nervul vag și cum a devenit viral pe social media

În ultimele luni, nervul vag a devenit un subiect extrem de discutat pe rețelele sociale. Influenceri din întreaga lume susțin că diverse trucuri simple - de la fredonat sau masaj la scufundări în apă rece - ar putea „stimula” acest nerv și ar aduce beneficii incredibile pentru sănătate. Dar ce este cu adevărat nervul vag și cât de reale sunt aceste afirmații?

Ce este nervul vag

Nervul vag este unul dintre cei mai importanți nervi din corpul uman, pentru că leagă creierul de majoritatea organelor vitale, inclusiv inimă, plămâni, stomac și intestine. Transmite semnale între creier și corp pentru a regla funcții precum bătăile inimii, respirația, digestia și răspunsul imunitar.

Legat de sistemul imunitar, aceste semnale controlează „reflexul inflamator”, esențial pentru reglarea inflamației în corp. Inflamația este implicată în numeroase afecțiuni, de la boala Crohn și artrita reumatoidă, până la boli de inimă, diabet, cancer sau Alzheimer

Prin semnalele transmise între creier și intestin, nervul vag are un impact și asupra stării de spirit sau a sănătății mentale.

Practic, nervul vag este ca un „super-cablu” care menține corpul echilibrat și sănătos, influențând aproape tot ce ține de funcțiile vitale și de răspunsul organismului la stres și inflamație.

Social media versus realitatea științifică

Astăzi, influencerii recomandă diverse metode „simple” pentru stimularea nervului vag: masarea gâtului, mișcarea ochilor, cântatul, fredonatul sau scufundările în apă rece. Pe TikTok, hashtag-ul #vagusnerve a strâns peste 100 de milioane de vizualizări.

Dar dr. Kevin J. Tracey, șef al catedrei de Cercetări Medicale la Feinstein Institutes subliniază că există o diferență uriașă între aceste practici și dispozitivele aprobate de Food and Drug Administration (Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite, care reglementează medicamentele și dispozitivele medicale) pentru stimularea nervului vag, folosite în tratamentul accidentelor vasculare cerebrale, depresiei, sevrajului opioid sau epilepsiei. Dispozitivele reglementate pot activa selectiv fibre specifice, controlând astfel inflamația. Metodele do it yourself de pe social media nu sunt selective și activează multe fibre, precum și alte nervi care declanșează răspunsul de tip „luptă sau fugi”, atrage atenția medicul.

Ce putem face cu adevărat

Cercetătorii din întreaga lume continuă să studieze funcțiile nervului vag și să testeze noi terapii bazate pe stimularea acestuia. Deocamdată, recomandarea este să fim precauți cu metodele populare online și să nu le confundăm cu tratamentele medicale dovedite.

Între timp, mici gesturi precum fredonatul unei melodii sau un duș rece pot fi plăcute și relaxante, dar ele nu oferă control precis asupra reflexului inflamator.

„În ciuda fascinației și interesului uriaș pe social media, mai avem încă mult de învățat. Cei care încearcă metode rapide trebuie să înțeleagă că știința nu poate fi înlocuită de trucuri virale”, spune dr. Tracey.