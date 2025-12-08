Decizia anulării alegerilor de anul trecut a fost „eminamente tehnică”, spune șefa CCR. Cum vede primele de pensionare ale judecătorilor Curții Constituționale

Simina Tănăsescu, președinta CCR, a vorbit, de Ziua Constituției, despre competențele Curții, o ipotetică revizuire a legii supreme, primele de pensionare pe care le primesc judecătorii autorității jurisdicționale pe care o reprezintă și decizia de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Președinta CCR a fost întrebată la postul B1 TV, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, cum vede încrederea pe care românii o mai au în CCR.

„Există o doză de încredere încă în instituția CCR.. (…) Există diversitate de opinii, idei, argumente foarte multe și, în ultimă instanță, ceva ce cred că trebuie să bucure pe toată lumea, dezbaterea juridică în cadrul CCR e vie. Cred că e un semnal pozitiv”, a răspuns Simina Tănăsescu.

„Modificările trebuie realizate după o analiză destul de cumpănită”

Cu privire la o ipotetică revizuire a Constituției, Tănăsescu a afirmat:

„Nu știu dacă în momentul actual e unul neapărat în care să se pună o problemă acută legată de revizuirea Constituției, nu știu nici dacă ar fi imperios necesar acum, dar sigur textul oricărei Constituții trebuie analizat și prin prisma evoluțiilor care au loc în societate. (…) Constituția României s-a dovedit a avea o stabilitate remarcabilă (...). Sigur, stabilitatea nu e un obiectiv în sine, doar că modificările trebuie realizate după o analiză destul de cumpănită, atentă și la rece, nu în momentul cel mai aprig al unei discuții. Nu știu dacă acest moment e unul în care revizuirea Constituției ar fi strict necesară”.

Ce a spus despre primele de pensionare ale magistraților CCR

Simina Tănăsescu a precizat că nu se poate pronunța în niciun fel în legătură cu decizia pe care o va lua Curtea Constituțională în privința reformei pensiilor magistraților, însă în privința primelor de pensionare ale judecătorilor CCR a făcut câteva comentarii:

„Această plată unică realizată pentru toții judecătorii CCR care și-au încheiat mandatul (…) există și acum în textul legii noastre de organizare. (…) Există o inițiativă de modificare a acestei prevederi, dar ea e încă în dezbatere în Parlament. Legislația cuprinde încă o astfel de prevedere. N-aș putea să mă pronunț asupra a ceva ce s-ar putea să ajungă pe rolul Curții, dar pot să vă spun că reglementarea e în vigoare din 2004 și nu a fost abrogată. E o procedură legislativă în curs care vizează abrogarea”.

„A fost vorba de încălcarea unor drepturi electorale”

Chestionată în legătură cu decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut, Simina Tănăsescu a precizat că a fost una „eminamente tehnică”.

„Fără îndoială, atât timp cât a fost vorba de încălcarea unor drepturi electorale, de a alege, de a fi ales, protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Această chestiune intră în competențele tehnice ale Curții. (…) Hotărârea referitoare la anularea alegerilor de anul trecut a survenit declasificării unor documente. Documentele declasificate de către CSAT au fost prezentate publicului larg”, a mai spus președinta CCR la postul B1TV