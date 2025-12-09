Nicușor Dan, întrevedere cu Emmanuel Macron la Palatul Élysée: ce subiecte vor fi discutate

Preşedintele României, Nicuşor Dan, se întâlneşte marţi, la ora 14.00, cu omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée, în cadrul primei sale vizite oficiale în Franţa. Vizita include discuţii politice, întâlniri cu oficiali francezi şi participarea la un moment simbolic dedicat relaţiei bilaterale.

Şeful statului începe ziua cu o întâlnire, de la ora 9.30, cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, reuniune organizată de Medef.

La prânz, începând cu ora 12.30, Nicuşor Dan va avea o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. O oră mai târziu, la 13.30, el va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” din Parcul Monceau, un eveniment cu simbolistică puternică pentru relaţiile româno-franceze.

Întâlnirea cu Emmanuel Macron

Momentul central al vizitei are loc la ora 14.00, când preşedintele României se va întâlni cu Emmanuel Macron la Palatul Élysée. Discuţiile sunt aşteptate să vizeze colaborarea bilaterală, proiecte economice şi agenda europeană.

Tot marţi, de la ora 17.50, Nicuşor Dan va vizita o unitate a companiei Thales, lider în industria tehnologică şi de apărare, potrivit Agendei Președintelui.

Mesaj către comunitatea românească din Franţa

Luni seară, şeful statului s-a întâlnit cu membrii comunităţii româneşti din Franţa. El le-a transmis dorinţa sa de a menţine un dialog deschis şi constant: „Vreau un dialog cât mai intens cu voi, pe teme economice, sociale şi academice, din care toată lumea să aibă de câştigat”.

Nicuşor Dan a vorbit şi despre felul în care vede România în acest moment: „Despre România vreau să vă spun că, în ciuda ştirilor şi a... în fine... popor latin, pasiuni mari... dar, dincolo de asta, în opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate, are o zonă privată foarte dinamică, are o administraţie care, într-o oarecare măsură, este de bună credinţă, dar, în orice caz, este mai matură şi începe să ştie ce vrea şi, faţă de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învăţat cu toţii lecţiile şi am început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate”.

Vizita oficială a preşedintelui în Franţa continuă pe parcursul zilei cu întâlniri şi evenimente menite să întărească relaţiile bilaterale şi cooperarea între cele două state.