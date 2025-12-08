Claudiu Târziu, critic la adresa AUR după victoria liberalului Ciucu: „Cel mai important faliment înregistrat de opoziția parlamentară în ultimii 35 de ani”

Fondatorul AUR și inițiatorul unui nou partid, Claudiu Târziu, a reacționat după victoria liberalului Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei. Târziu susține că alegerile de duminică marchează „cel mai important faliment înregistrat de opoziția parlamentară în ultimii 35 de ani”.

Acesta a afirmat că AUR a intrat în competiția pentru București cu un candidat „neconvingător”, care nu a reușit să atragă electoratul nemulțumit.

„O coaliție de guvernare fragmentată și bezmetică a reușit să câștige fără drept de apel alegerile din Capitală și din Buzău în fața unor candidați neconvingători, incapabili să capitalizeze valul uriaș de revoltă antisistem”, a scris fostul lider AUR, luni, 8 decembrie, într-o postare publicată pe Facebook.

Târziu a mai spus că rezultatul reprezintă „finalul unei scamatorii politice care ne costă încă o jumătate de mandat” și că este nevoie de o analiză internă „fără menajamente” pentru a înțelege deciziile care au dus la acest eșec.

La București, candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de AUR, s-a clasat pe locul doi, cu 21,77% din voturi. Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral, îl confirmă pe Ciprian Ciucu (PNL) drept câștigător al alegerilor pentru funcția de primar general, cu 211.562 de voturi, ceea ce reprezintă 36,16% din total.

Anca Alexandrescu a anunțat luni ce planuri are după ce s-a clasat pe locul doi: de marți seară, 9 decembrie, redevine moderatoarea emisiunii care a consacrat-o, "Culisele statului paralel".

Plasarea Ancăi Alexandrescu pe locul 2 contrazice atât estimările exit-poll, cât și un sondaj INSCOP, care îl indicau pe candidatul PSD Daniel Băluță drept principalul contracandidat al lui Ciucu. Pe locul al treilea se află candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 20,51%. El este și candidatul care a obținut majoritatea voturilor în sectorul 4, unde este primar.