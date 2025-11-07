Congresmenii americani îi cer secretarului Apărării să renunțe la retragerea trupelor din România: „Decizia oferă muniție suplimentară Kremlinului”

O coaliție bipartidică rară din Congresul SUA îi cere secretarului Apărării, Pete Hegseth, să renunțe la planul de retragere a celor 700 de militari americani din România. Parlamentarii avertizează că o astfel de decizie ar slăbi poziția Statelor Unite în Europa și ar transmite un semnal periculos Moscovei, în plin război al Rusiei împotriva Ucrainei.

Mai mulți congresmeni americani, membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, i-au trimis o scrisoare oficială șefului Pentagonului, exprimându-și „profunda îngrijorare cu privire la anunțul retragerii a 700 de militari, în contextul în care războiul face ravagii în Ucraina și restul Europei se confruntă cu amenințarea rusă persistentă”.

Documentul, emis joi, este semnat de o coaliție formată din reprezentanți ai ambelor partide - democrați și republicani și este condus de Bill Keating (D-MA), membru al Subcomitetului pentru afaceri externe, Brian Fitzpatrick (R-PA), copreședinte al Caucusului Ucrainei, Tom Suozzi (D-NY) și Michael Turner (R-OH), copreședinți ai Caucusului României. Alte șaisprezece nume s-au alăturat inițiativei, subliniind caracterul bipartidic și importanța strategică a acestui apel.

„Această decizie oferă muniție suplimentară Kremlinului, care încearcă să arate că Statele Unite se retrag din Europa exact în momentul în care Ucraina și Europa au cea mai mare nevoie de sprijinul continuu al Statelor Unite. Solicităm insistent o reconsiderare a acestei decizii”, se arată în scrisoare.

„Subminează angajamentele SUA”

Congresmenii atrag atenția că retragerea trupelor americane ar putea submina credibilitatea Statelor Unite în fața aliaților și ar slăbi capacitatea de descurajare a NATO.

„În contextul în care războiul din Ucraina continuă să facă ravagii, această mișcare subminează angajamentele americane față de Europa și alianța transatlantică în ansamblu”, se precizează în document. Ei amintesc că decizia contrazice și obiectivul declarat al președintelui Donald Trump de a asigura „o pace durabilă în Ucraina”.

Rolul strategic al României

Semnatarii scrisorii subliniază că România este un partener cheie al Statelor Unite pe flancul estic al NATO, găzduind o bază de apărare antirachetă Aegis Ashore și servind drept centru logistic pentru sprijinul acordat Ucrainei și pentru operațiunile de securitate la Marea Neagră.

„România a demonstrat o hotărâre fermă în sprijinul apărării colective a NATO, a îndeplinit în mod constant cerințele alianței și a fost o gazdă robustă și pe deplin capabilă pentru soldații americani”, notează parlamentarii.

Amenințarea rusă, încă „persistentă și acută”

În scrisoare sunt menționate și recentele provocări ale Rusiei, printre care incursiuni cu drone în Polonia, încălcări ale spațiului aerian al Estoniei și României, precum și atacuri cibernetice și acțiuni de război hibrid îndreptate împotriva statelor membre NATO.

„Aceste evenimente demonstrează că amenințarea din partea Moscovei rămâne persistentă și acută”, se arată în document.

Diviziuni în rândul republicanilor

Criticile adresate Pentagonului scot în evidență o divizare tot mai clară în interiorul Partidului Republican. Participarea congresmanului Michael Turner, alături de Brian Fitzpatrick, arată îngrijorarea crescândă a republicanilor preocupați de securitatea națională față de politica „America First” promovată de administrația Trump.

Administrația susține că reducerea efectivelor face parte dintr-un „proces deliberat de asigurare a unei poziții echilibrate a forțelor militare americane”, care ține cont de contribuțiile sporite ale aliaților europeni. Totuși, parlamentarii avertizează că măsura „joacă direct în favoarea Kremlinului”.

Posibil conflict între Congres și Pentagon

Scrisoarea bipartidică ar putea marca începutul unei confruntări legislative între Congres și Pentagon, în condițiile în care mai mulți parlamentari pregătesc un proiect de lege pentru a bloca retragerea trupelor.

Documentul se încheie cu un apel ferm: „Solicităm insistent reconsiderarea acestei decizii și o explicație adresată Congresului și comisiilor relevante cu privire la modul în care Pentagonul intenționează să consolideze relația transatlantică și să își continue angajamentele față de alianța NATO”.