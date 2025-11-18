Makaveli, la Interviurile Adevărul. De ce candidează și ce propune influencerul pentru Primăria Capitalei

Pe numele său real, Virgil Alexandru Zidaru, infliencerul „Makaveli” s-a înscris în cursa pentru Primăria Capitalei din poziția de independent. El vine la Interviurile Adevărul pentru a vorbi despre provocarea înscrierii în alegerile de pe 7 decembrie, precum și ce propune pentru bucureșteni.

Virgil Alexandru Zidaru, zis și „Makaveli”, vine marți, 18 noiembrie, de la 13.00, la Interviurile Adevărul.

El și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Capitalei în 12 noiembrie și susține că reprezintă cel mai bine suveraniștii, pentru că nimeni altcineva dintre cei intrați în cursă nu a mai avut de suferit de pe urma sprijinului acordat candidatului-surpriză de anul trecut.

La depunerea candidaturii a fost însoțit de senatorul Ninel Peia, plecat și acesta din S.O.S. ( în prezent membru al grupului „PACE” din Senat, format din foști parlamentari S.O.S. România), dar și de mai mulți simpatizanți. De curând a apărut la un eveniment alături de fostul premier Victor Ponta.

Virgil Alexandru Zidaru și-a prezentat însă intenția de a candida la Primăria Capitalei încă de la alegerile prezidențiale din acest an.