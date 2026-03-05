search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Interviu De ce e nevoie de mai multe politici de sprijin pentru femeile care se apropie de menopauză. Medic: „Întregul organism este afectat"

0
0
Publicat:

69% dintre femei au schimbări fiziologice și simptome de menopauză până la 47 de ani, în timp ce doar 5%, după 50 de ani. Asta arată cel mai mare studiu despre menopauză făcut vreodată în România. Simptomele afectează atât viața socială, cât și pe cea profesională.  În acest context, 82% dintre femeile aflate la perimenopauză și menopauză își doresc să existe politici de sprijin la locul de muncă, dar și o informare publică mai eficientă.

FOTO Freepik
FOTO Freepik

Ce arată studiul ,,Sunt la menopauză"

Una dintre cele importante concluzii, care funcționează și ca un semnal de alarmă, este că menopauza rămâne invizibilă la locul de muncă, deși afectează perfomanța profesională. 

Concret, datele studiului național realizat de Asociația „Sunt la menopauză" și CURS  arată că șapte din zece românce aflate la premenopauză și menopauză lucrează. Deși cu simptome, 80% dintre acestea nu au lipsit niciodată de la serviciu din această cauză. Totodată, 67% dintre femeile aflate în această perioadă nu au vorbit la locul dintre muncă despre stările cu care se confruntă, iar 62% dintre cele care au făcut-o nu au obținut niciun sprijin de la angajator. 

Același studiu arată că aproximativ 30% dintre femei nu utilizează niciun tratament, iar cele care o fac apelează în principal la suplimente alimentare, remedii naturiste sau tratamente locale. În același timp, 42% dintre româncele aflate în perioada de premenopauză și menopauză nu au consultat niciun medic. Costurile ridicate (26%) și lipsa medicilor specialiști (18%) sunt cele mai mari bariere. 

Deficiențe sunt și la capitolul informare. Peste 40% dintre femeile intervievate în studiu au spus că nu sunt suficient informate despre opțiunile de tratament, iar majoritatea nu au primit niciodată informații prin canale formale, precum sistemul medical, școala sau locul de muncă.

Studiul relevă și necesitatea politicilor de sprijin. 82% dintre femei au declarat că doresc să existe politici de sprijin la locul de muncă. Iar 87% că ar accesa servicii de tipul consiliere, centre specializate sau programe la locul de muncă, dacă acestea ar exista.

„Întregul organism este afectat de menopauză". Recomandările medicului 

Dr. Anca Sultan, medic specialist în obstetrică și ginecologie, a oferit răspunsuri detaliate la întrebările Adevărul privind menopauza și a împărtășit recomandări practice și sfaturi utile pentru femeile care au intrat în această etapă sau se pregătesc pentru ea. 

Adevărul: Care sunt principalele schimbări care afectează o femeie la menopauză și cum pot fi gestionate? 

Dr. Anca Sultan: Deși menopauza este o etapă fiziologică normală, ea aduce cu sine o serie de schimbări hormonale, psihice, metabolice, genito-urinare, osoase și chiar schimbări fizice. Din păcate, toate acestea ne scad calitatea vieții după o anumită vârstă și ne pot afecta psihic și emoțional. Gestionarea lor presupune în primul rând un stil de viață sănătos, alimentație corectă și echilibrată, activitate fizică regulată și renunțarea la vicii (fumat, alcool etc). Tehnicile de relaxare precum yoga, acupunctura sau exercițiile de respirație aduc și ele beneficii. Suplimentele și antioxidanții recomandate de către medic sunt esențiale. Tratamentul hormonal, atâta vreme cât nu este contraindicat și nu prezintă riscuri, este gold-standardul acestei perioade din viața noastră. El ne poate ajuta să gestionăm toate simptomele neplăcute din această perioadă și previne bolile cronice grave ce derivă din deficitul hormonal. Suportul psihologic are multiple beneficii pentru somn și echilibru emoțional. Terapia cognitiv-comportamentala ne ajută să gestionăm stresul și să facem față mai bine valului de emoții și stări din această perioadă.

Citește și: Superalimente fără stres: cum să le integrezi natural în rutina ta. Exemple de rețete simple și delicioase

Ce complicații pot apărea? 

În primul rând, scăderea calității vieții. În postmenopauza, crește riscul cardiovascular, hipertensiune, infarct miocardic, AVC. Riscul de osteoporoză și implicit riscul de fracturi osoase este mult mai mare. Tulburările metabolice sunt și ele importante, creștem în greutate și avem un risc mai mare de diabet. Riscul afecțiunilor neurologice este mai mare, din păcate menopauza aduce cu ea un risc mai mare de demență, Alzheimer, boala Parkinson. Și, nu în ultimul rând, riscul tulburărilor psihice este mai mare, depresie, anxietate.

Ce teste și investigații medicale se recomandă la menopauză?

În primul rând, consultul ginecologic cu ecografie pelvină, test Babes-Papanicolau, ecografie mamară și mamografie bilaterală. Consultul endocrinologic este și el obligatoriu, mai ales că unele afecțiuni tiroidiene pot mima foarte bine menopauza și perimenopauza. Analizele uzuale de sânge, dozările hormonale și testele care evaluează riscul de diabet sunt și ele necesare. Osteodensitometria ne aduce informații despre starea sistemului osos și poate pune diagnosticul de osteopenie sau osteoporoză. În funcție de afecțiunile asociate, femeile pot avea nevoie și de alți specialiști precum cardiolog, psiholog sau psihiatru, diabetolog sau nutriționist. Abordarea va fi una holistică și interdisciplinară.

Ce nu știu (sau știu prea puțin) femeile din România despre menopauză?

Că menopauza nu este doar o etapă cu bufeuri și ca există, din păcate, foarte multe simptome ale menopauzei. Întregul organism este afectat, inclusiv inima, oasele, libidoul, starea de spirit și starea cognitivă. Multe femei nu știu că simptomele ei debutează încă din perimenopauza, chiar cu 7-10 ani înainte de instalarea menopauzei. Spre exemplu degradarea osoasă începe încă din perimenopauza, cu 2-3 ani înainte ca ea se se instaleze. Foarte multe femei nu știu ca stilul de viață este foarte important și ca o alimentație sănătoasă și mișcarea regulată reduc simptomatologia și complicațiile din postmenopauză.

Ce vitamine devin esențiale pentru femeile intrate în această perioadă a vieții? 

În primul rând, femeile trebuie să știe ca suplimentele se vor lua doar la recomandarea medicului în funcție de necesități și alimentație. Calciul și vitamina D sunt esențiale pentru sănătatea oaselor și prevenția osteoporozei. Vitamina K2 ajută la fixarea calciului în oase. B-urile susțin sistemul nervos, reduc oboseala și îmbunătățesc memoria. Vitamina E poate reduce bufeurile și uscăciunea pielii. Vitamina C sprijină imunitatea.

Conferința de prezentare a studiului se numește „Dincolo de tăcere: urgența unei acțiuni naționale privind femeile aflate la menopauză". Ce implică această acțiune națională?

Prin această acțiune urmărim în primul rând să atragem atenția asupra faptului ca menopauză nu este doar o problemă de sănătate, ci și una socială, iar nevoia de sprijin este foarte ridicată. Menopauza ne poate afecta performanțele profesionale și din păcate, accesul la medici specialiști și tratamente este unul limitat. Ne dorim să aducem mai multe informații femeilor despre această perioadă, să sprijinim femeile defavorizate de această perioadă din viața lor și să ajutăm la promovarea drepturilor lor.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
mediafax.ro
image
După ce a divorțat de fotbalistul italian, Viktoria Varga a uimit cu o apariție inedită. Fosta soție a lui Graziano Pelle arată superb la 33 de ani
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța
observatornews.ro
image
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce este mecanismul de protecție civilă activat de România pentru aducerea românilor din Orientul Mijlociu
playtech.ro
image
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Alertă nucleară! S-a aflat ce viza racheta iraniană trasă asupra Turciei
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026. Cu ce piesă va urca pe scena internațională
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria