Interviu De ce e nevoie de mai multe politici de sprijin pentru femeile care se apropie de menopauză. Medic: „Întregul organism este afectat"

69% dintre femei au schimbări fiziologice și simptome de menopauză până la 47 de ani, în timp ce doar 5%, după 50 de ani. Asta arată cel mai mare studiu despre menopauză făcut vreodată în România. Simptomele afectează atât viața socială, cât și pe cea profesională. În acest context, 82% dintre femeile aflate la perimenopauză și menopauză își doresc să existe politici de sprijin la locul de muncă, dar și o informare publică mai eficientă.

Ce arată studiul ,,Sunt la menopauză"

Una dintre cele importante concluzii, care funcționează și ca un semnal de alarmă, este că menopauza rămâne invizibilă la locul de muncă, deși afectează perfomanța profesională.

Concret, datele studiului național realizat de Asociația „Sunt la menopauză" și CURS arată că șapte din zece românce aflate la premenopauză și menopauză lucrează. Deși cu simptome, 80% dintre acestea nu au lipsit niciodată de la serviciu din această cauză. Totodată, 67% dintre femeile aflate în această perioadă nu au vorbit la locul dintre muncă despre stările cu care se confruntă, iar 62% dintre cele care au făcut-o nu au obținut niciun sprijin de la angajator.

Același studiu arată că aproximativ 30% dintre femei nu utilizează niciun tratament, iar cele care o fac apelează în principal la suplimente alimentare, remedii naturiste sau tratamente locale. În același timp, 42% dintre româncele aflate în perioada de premenopauză și menopauză nu au consultat niciun medic. Costurile ridicate (26%) și lipsa medicilor specialiști (18%) sunt cele mai mari bariere.

Deficiențe sunt și la capitolul informare. Peste 40% dintre femeile intervievate în studiu au spus că nu sunt suficient informate despre opțiunile de tratament, iar majoritatea nu au primit niciodată informații prin canale formale, precum sistemul medical, școala sau locul de muncă.

Studiul relevă și necesitatea politicilor de sprijin. 82% dintre femei au declarat că doresc să existe politici de sprijin la locul de muncă. Iar 87% că ar accesa servicii de tipul consiliere, centre specializate sau programe la locul de muncă, dacă acestea ar exista.

„Întregul organism este afectat de menopauză". Recomandările medicului

Dr. Anca Sultan, medic specialist în obstetrică și ginecologie, a oferit răspunsuri detaliate la întrebările Adevărul privind menopauza și a împărtășit recomandări practice și sfaturi utile pentru femeile care au intrat în această etapă sau se pregătesc pentru ea.

Adevărul: Care sunt principalele schimbări care afectează o femeie la menopauză și cum pot fi gestionate?

Dr. Anca Sultan: Deși menopauza este o etapă fiziologică normală, ea aduce cu sine o serie de schimbări hormonale, psihice, metabolice, genito-urinare, osoase și chiar schimbări fizice. Din păcate, toate acestea ne scad calitatea vieții după o anumită vârstă și ne pot afecta psihic și emoțional. Gestionarea lor presupune în primul rând un stil de viață sănătos, alimentație corectă și echilibrată, activitate fizică regulată și renunțarea la vicii (fumat, alcool etc). Tehnicile de relaxare precum yoga, acupunctura sau exercițiile de respirație aduc și ele beneficii. Suplimentele și antioxidanții recomandate de către medic sunt esențiale. Tratamentul hormonal, atâta vreme cât nu este contraindicat și nu prezintă riscuri, este gold-standardul acestei perioade din viața noastră. El ne poate ajuta să gestionăm toate simptomele neplăcute din această perioadă și previne bolile cronice grave ce derivă din deficitul hormonal. Suportul psihologic are multiple beneficii pentru somn și echilibru emoțional. Terapia cognitiv-comportamentala ne ajută să gestionăm stresul și să facem față mai bine valului de emoții și stări din această perioadă.

Ce complicații pot apărea?

În primul rând, scăderea calității vieții. În postmenopauza, crește riscul cardiovascular, hipertensiune, infarct miocardic, AVC. Riscul de osteoporoză și implicit riscul de fracturi osoase este mult mai mare. Tulburările metabolice sunt și ele importante, creștem în greutate și avem un risc mai mare de diabet. Riscul afecțiunilor neurologice este mai mare, din păcate menopauza aduce cu ea un risc mai mare de demență, Alzheimer, boala Parkinson. Și, nu în ultimul rând, riscul tulburărilor psihice este mai mare, depresie, anxietate.

Ce teste și investigații medicale se recomandă la menopauză?

În primul rând, consultul ginecologic cu ecografie pelvină, test Babes-Papanicolau, ecografie mamară și mamografie bilaterală. Consultul endocrinologic este și el obligatoriu, mai ales că unele afecțiuni tiroidiene pot mima foarte bine menopauza și perimenopauza. Analizele uzuale de sânge, dozările hormonale și testele care evaluează riscul de diabet sunt și ele necesare. Osteodensitometria ne aduce informații despre starea sistemului osos și poate pune diagnosticul de osteopenie sau osteoporoză. În funcție de afecțiunile asociate, femeile pot avea nevoie și de alți specialiști precum cardiolog, psiholog sau psihiatru, diabetolog sau nutriționist. Abordarea va fi una holistică și interdisciplinară.

Ce nu știu (sau știu prea puțin) femeile din România despre menopauză?

Că menopauza nu este doar o etapă cu bufeuri și ca există, din păcate, foarte multe simptome ale menopauzei. Întregul organism este afectat, inclusiv inima, oasele, libidoul, starea de spirit și starea cognitivă. Multe femei nu știu că simptomele ei debutează încă din perimenopauza, chiar cu 7-10 ani înainte de instalarea menopauzei. Spre exemplu degradarea osoasă începe încă din perimenopauza, cu 2-3 ani înainte ca ea se se instaleze. Foarte multe femei nu știu ca stilul de viață este foarte important și ca o alimentație sănătoasă și mișcarea regulată reduc simptomatologia și complicațiile din postmenopauză.

Ce vitamine devin esențiale pentru femeile intrate în această perioadă a vieții?

În primul rând, femeile trebuie să știe ca suplimentele se vor lua doar la recomandarea medicului în funcție de necesități și alimentație. Calciul și vitamina D sunt esențiale pentru sănătatea oaselor și prevenția osteoporozei. Vitamina K2 ajută la fixarea calciului în oase. B-urile susțin sistemul nervos, reduc oboseala și îmbunătățesc memoria. Vitamina E poate reduce bufeurile și uscăciunea pielii. Vitamina C sprijină imunitatea.

Conferința de prezentare a studiului se numește „Dincolo de tăcere: urgența unei acțiuni naționale privind femeile aflate la menopauză". Ce implică această acțiune națională?

Prin această acțiune urmărim în primul rând să atragem atenția asupra faptului ca menopauză nu este doar o problemă de sănătate, ci și una socială, iar nevoia de sprijin este foarte ridicată. Menopauza ne poate afecta performanțele profesionale și din păcate, accesul la medici specialiști și tratamente este unul limitat. Ne dorim să aducem mai multe informații femeilor despre această perioadă, să sprijinim femeile defavorizate de această perioadă din viața lor și să ajutăm la promovarea drepturilor lor.