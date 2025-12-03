Nicușor Dan, despre criza apei: „Declarații în cheie electorală. În opinia mea, vinovăţia este la Apele Române”

Primarul general Nicușor Dan susține că responsabilitatea pentru lipsa apei potabile în mai multe județe aparține Apelor Române, nu autorităților locale. El consideră că solicitările privind demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, au un caracter electoral.

„În primul rând să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, deci să citim aceste declaraţii în această cheie. În al doilea rând, evident că în urma unei astfel de situaţii trebuie să stabilim vinovaţii. În opinia mea, dar bineînţeles că sunt autorităţi de control care vor face asta, în opinia mea vinovăţia este la Apele Române” a spus şeful statului.

Fără apă potabilă în două județe din țară

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis scoaterea apei din rezervele de stat pentru a sprijini localitățile din Prahova și Dâmbovița afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă, după ce lucrările la barajul Paltinu și fenomenele hidrologice au compromis calitatea apei brute.

„Hotărârea a fost emisă în contextul situației generate de scăderea nivelului apei din acumularea Paltinu cauzată de lucrările hidrotehnice programate la baraj, coroborată cu creșterea turbidității și a volumului de aluviuni determinate de fenomenele hidrologice asociate Codului Portocaliu, elemente ce au afectat calitatea apei brute și au impus întreruperea alimentării cu apă potabilă în 12 localități din județul Prahova și o localitate din județul Dâmbovița, afectând condițiile de trai ale populației”, a informat Departamentul pentru Situații de Urgență.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 3 decembrie, că, dacă ar fi în locul ministrului Mediului, Diana Buzoianu, ar merge în Prahova, județ care se confruntă cu o criză a apei potabile.