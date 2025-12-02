search
Marți, 2 Decembrie 2025
Prefectul de Prahova, despre criza apei: „Cei de la Apele Române mi-au spus că nu există risc". Măsuri pentru a evita oprirea activității la Rafinăria OMV Petrom

Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova, a convocat în seara de marți, 2 decembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pe tema crizei cu care se confruntă județul. A fost adoptată o hotărârea privind solicitarea unor cantități de apă.

A fost convocat CJSU. FOTO FB Prefectura Prahova
A fost convocat CJSU. FOTO FB Prefectura Prahova

„A fost adoptată Hotărârea nr.12/02.12.2025 privind solicitarea:- unei cantități de apă potabilă necesară populației din localitățile afectate (pentru perioada 4-8 decembrie); - unei cantități de apă potabilă necesară spitalelor și centrelor rezidențiale pentru vârstnici, copii, adulți și copii cu dizabilități (pentru perioada 3-8 decembrie); - 5 cisterne pentru transport apă potabilă aparținând MApN”, se arată într-un comunicat transmis de Prefectura Prahova, marți seara.

Tot marți, prefectul a anunțat că a discutat cu directorul OMV Petrom și cu reprezentanți ai principalelor instituții responsabile, fiind identificate soluții rapide pentru a evita oprirea activității la Rafinăria Petrobrazi, după ce Centrala Electrică Brazi a fost oprită la ora 12.13 din lipsă de apă tehnologică. Centrala acoperea aproximativ 10% din producția de energie la nivel național.

Conform unui comunicat al CJ Prahova, au fost adoptate următoarele măsuri:

  • ESZ va continua până miercuri seară să asigure un debit de 87 l/s, necesar funcționării instalațiilor rafinăriei pentru următoarele 48 de ore. Ulterior, debitul va fi redus la 71 l/s.
  • Termo Ploiești va furniza, în paralel, 27 l/s de apă tratată către rafinărie.
  • De mâine seară, după finalizarea bypass-ului de la Crângul Bot dintre Apa Nova și ESZ, livrarea va continua prin Termo Ploiești, la un debit de 41 l/s.

Autoritățile susțin că aceste măsuri sunt critice pentru stabilizarea situației pe parcursul următoarelor 72 de ore, astfel încât rafinăria să continue să funcționeze fără întreruperi.

Criza Apei din Prahova FOTO ISU Dâmbovița
Imaginea 1/7: Criza Apei din Prahova FOTO ISU Dâmbovița
„Mi-au spus că dacă se intervine nu există niciun risc”

Daniel Nicodim a vorbit marți seara, într-o intervenție la Antena 3 CNN, despre contextul situației apărute la rafinăria Brazi, ca urmare a debitului scăzut al apei furnizate din acumularea Paltinu. 

Prefectul a fost întrebat când și cum a fost informat  cu privire la lucrările care au generat actuala criză a apei. 

„La începutul lunii noiembrie, cei de la Apele Române de la filiala Buzău-Ialomița m-au informat că trebuie să facă de urgență o lucrare de decolmatare pe fundul bazinului.

Pe 5 noiembrie am convocat fizic comitetul județean de Situații de Urgență, unde am pus mai multe întrebări despre ce se întâmplă. Reprezentanții Apele Române mi-au spus că dacă nu se intervine la acea avarie riscăm să rămână tot județul fără apă. Mi-au spus că dacă se intervine nu există niciun risc”, a explicat Daniel Nicodim.

Criza de la Paltinu, consecința unor greșeli care au lăsat Prahova fără apă și România fără energie

Reamintim că alimentarea cu apă potabilă a fost suspendată temporar în Prahova începând cu data de 28 octombrie 2025, ora 15.30, drept urmare, în industrii și companii care foloseau apă de la această sursă s-au impus restricții, reducerea debitului sau oprirea completă — în funcție de disponibilități.

Dacă pentru populație, după data de 28.11.2025, s-a luat hotărîrea să se asigure o distribuție alternativă de apă (rezervoare mobile, puncte de distribuție temporară) până la normalizarea parametrilor apei, pentru industrie (inclusiv sistemele energetice), apa a fost oprită urmând să funcționeze până la momentul finalizării stocurilor interne a fiecărei societăți comerciale.

Potrivit expertului în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, Criza de la Paltinu a fost consecința inevitabilă a unui lanț de neglijențe tehnice tolerate în timp, a unei goliri operate fără rezerve și fără strategii alternative, agravate de lipsa de coordonare între instituții și ignorarea avertismentelor hidrologice, transformând o intervenție previzibilă într-un colaps regional alimentării cu apă și într-o vulnerabilitate energetică majoră

Autoritățile care asigură sistemul de apă (Administrația Națională Apele Române, Hidro Prahova etc.) au recunoscut că au gestionat situația defectuasă, pe lângă factorii naturali — și o lipsă de coordonare / profesionalism, în sensul că nu s-au luat în calculul riscului real și nu s-au planificat rezerve adecvate.

Ploieşti

