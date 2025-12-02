Prefectul de Prahova, despre criza apei: „Cei de la Apele Române mi-au spus că nu există risc”. Măsuri pentru a evita oprirea activității la Rafinăria OMV Petrom

Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova, a convocat în seara de marți, 2 decembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pe tema crizei cu care se confruntă județul. A fost adoptată o hotărârea privind solicitarea unor cantități de apă.

„A fost adoptată Hotărârea nr.12/02.12.2025 privind solicitarea:- unei cantități de apă potabilă necesară populației din localitățile afectate (pentru perioada 4-8 decembrie); - unei cantități de apă potabilă necesară spitalelor și centrelor rezidențiale pentru vârstnici, copii, adulți și copii cu dizabilități (pentru perioada 3-8 decembrie); - 5 cisterne pentru transport apă potabilă aparținând MApN”, se arată într-un comunicat transmis de Prefectura Prahova, marți seara.

Tot marți, prefectul a anunțat că a discutat cu directorul OMV Petrom și cu reprezentanți ai principalelor instituții responsabile, fiind identificate soluții rapide pentru a evita oprirea activității la Rafinăria Petrobrazi, după ce Centrala Electrică Brazi a fost oprită la ora 12.13 din lipsă de apă tehnologică. Centrala acoperea aproximativ 10% din producția de energie la nivel național.

Conform unui comunicat al CJ Prahova, au fost adoptate următoarele măsuri:

ESZ va continua până miercuri seară să asigure un debit de 87 l/s, necesar funcționării instalațiilor rafinăriei pentru următoarele 48 de ore. Ulterior, debitul va fi redus la 71 l/s.

Termo Ploiești va furniza, în paralel, 27 l/s de apă tratată către rafinărie.

De mâine seară, după finalizarea bypass-ului de la Crângul Bot dintre Apa Nova și ESZ, livrarea va continua prin Termo Ploiești, la un debit de 41 l/s.

Autoritățile susțin că aceste măsuri sunt critice pentru stabilizarea situației pe parcursul următoarelor 72 de ore, astfel încât rafinăria să continue să funcționeze fără întreruperi.

„Mi-au spus că dacă se intervine nu există niciun risc”

Daniel Nicodim a vorbit marți seara, într-o intervenție la Antena 3 CNN, despre contextul situației apărute la rafinăria Brazi, ca urmare a debitului scăzut al apei furnizate din acumularea Paltinu.

Prefectul a fost întrebat când și cum a fost informat cu privire la lucrările care au generat actuala criză a apei.

„La începutul lunii noiembrie, cei de la Apele Române de la filiala Buzău-Ialomița m-au informat că trebuie să facă de urgență o lucrare de decolmatare pe fundul bazinului.

Pe 5 noiembrie am convocat fizic comitetul județean de Situații de Urgență, unde am pus mai multe întrebări despre ce se întâmplă. Reprezentanții Apele Române mi-au spus că dacă nu se intervine la acea avarie riscăm să rămână tot județul fără apă. Mi-au spus că dacă se intervine nu există niciun risc”, a explicat Daniel Nicodim.

Criza de la Paltinu, consecința unor greșeli care au lăsat Prahova fără apă și România fără energie

Reamintim că alimentarea cu apă potabilă a fost suspendată temporar în Prahova începând cu data de 28 octombrie 2025, ora 15.30, drept urmare, în industrii și companii care foloseau apă de la această sursă s-au impus restricții, reducerea debitului sau oprirea completă — în funcție de disponibilități.

Dacă pentru populație, după data de 28.11.2025, s-a luat hotărîrea să se asigure o distribuție alternativă de apă (rezervoare mobile, puncte de distribuție temporară) până la normalizarea parametrilor apei, pentru industrie (inclusiv sistemele energetice), apa a fost oprită urmând să funcționeze până la momentul finalizării stocurilor interne a fiecărei societăți comerciale.

Potrivit expertului în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, Criza de la Paltinu a fost consecința inevitabilă a unui lanț de neglijențe tehnice tolerate în timp, a unei goliri operate fără rezerve și fără strategii alternative, agravate de lipsa de coordonare între instituții și ignorarea avertismentelor hidrologice, transformând o intervenție previzibilă într-un colaps regional alimentării cu apă și într-o vulnerabilitate energetică majoră

Autoritățile care asigură sistemul de apă (Administrația Națională Apele Române, Hidro Prahova etc.) au recunoscut că au gestionat situația defectuasă, pe lângă factorii naturali — și o lipsă de coordonare / profesionalism, în sensul că nu s-au luat în calculul riscului real și nu s-au planificat rezerve adecvate.