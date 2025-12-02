Proprietarii bălţii „Insula Crapilor” din Dâmboviţa acuză Apele Române pentru pagubele de peste 300.000 de euro, în urma unei viituri

După ce investiţia lor de peste 300.000 de euro în „Insula Crapilor” din Dâmbovița a fost acoperită de ape în urma unei viiturii, proprietarii acuză Apele Române de lipsa avertizărilor și gestionarea defectuoasă a barajului din apropiere.

Proprietarii unei cunoscute bălţi din Dâmboviţa, „Insula Crapilor”, afirmă că au pierdut peste 300.000 de euro, bani investiţi în utilaje şi construcţii şi în popularea cu peşte a bălţii, după ce râul Argeș a ieșit din matcă și a inundat peste 20 de hectare de teren.

Ei acuză Administrația Apelor Române pentru modul în care a fost gestionată situația și susțin că viitura a venit brusc, fără niciun avertisment oficial şi nu a fost cauzată de ploaie, ci de colmatarea unui baraj aflat în administrarea acestei instituţii.

„Investiții de peste 250.000 de euro în utilaje, construcții și amenajări; pește pierdut în valoare de aproximativ 70.000 de euro; animale surprinse de viitură și 19,5 hectare de teren concesionat, distruse în totalitate. În cinci ani de când suntem aici, Argeșul nu a crescut niciodată peste mal. De data asta debitul a fost de zece ori peste orice limită. Nu a fost de la ploi. Apa a venit ca un perete. Avem filmări de la baraj: două vane centrale închise complet, cele laterale deschise pe sfert, baraj colmatat vizibil”, a transmis administratorul.

Viitura a durat aproximativ 6 ore, timp în care localnicii afirmă că nu au primit niciun mesaj de avertizare.

Proprietarii de la „Insula Crapilor” aveau pe teren și o mică fermă, iar animalele au supraviețuit doar pentru că se aflau într-o zonă ușor mai înaltă, deși încă stau în apă.

Între timp, pescarii s-au mobilizat pe rețelele de socializare pentru a sprijini financiar refacerea bălții.

„Dragi pescari din întreaga țară și toți românii cu suflet mare, haideți să punem mână de la mână să ajutăm un om care și-a pus toată munca, timpul, devotamentul și toate economiile sale în această baltă superbă «Insula Crapilor», care din păcate aseară a fost inundată total de râul Argeș”, a scris Raul Cristian pe Facebook, indicând și contul unde se pot face donațiile.