Nicuşor Dan, despre concedierile din primării: „Discuţia se va purta săptămâna viitoare, cu sau fără mine”

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat miercuri, 10 septembrie, după participarea la un eveniment, situaţia concedierilor planificate în primării, afirmând că subiectul va fi discutat în coaliţie săptămâna viitoare, cu sau fără participarea sa. El a subliniat totodată că şi-ar dori ca dezbaterile să fie mai puţin mediatizate şi mai mult purtate între partenerii politici.

Întrebat despre reducerea cu 10% a numărului de funcţionari din primării, Nicuşor Dan a precizat: „Este o discuţie pe care coaliţia, cu sau fără mine, o să o aibă săptămâna viitoare, pentru că aşa s-au angajat. O să avem discuţia asta cu toţii, cu mine sau fără mine, săptămâna viitoare, că ăsta a fost termenul pe care ni l-am asumat”,

Despre pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare

Referitor la poziţia PSD, care a anunţat că nu va fi de acord cu pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare fără consens pe pachetul de relansare economică, preşedintele a spus că discuţiile sunt în curs.

„Eu mi-aş dori ca ele să fie mai puţin în spaţiu public şi mai mult între parteneri. Eu ce constat, dincolo de discuţiile din spaţiu public, este că pachetul 1 a trecut, pachetul 2 a trecut, au fost multe pachete, multe măsuri în care partidele au avut poziţii diferite şi au reuşit să le armonizeze. Asta e direcţia în care trebuie să meargă administraţia statului în momentul ăsta şi eu sunt fericit că el merge. Mai departe, nu o să amplific eu discuţiile care, parte, sunt legitime”, a declarat președintele, citat de News.ro.

Despre deficitul bugetar

Nicuşor Dan a clarificat şi situaţia deficitului bugetar, respingând ideea unui deficit de 11%: „Nu se pune problema ca deficitul României să fie 11%. Noi am avut un deficit care a fost raportat Comisiei Europene, acela pe care îl ştim cu toţii, 9,3%. Asta e o practică, faptul de a amâna facturi, este o practică pe care toată lumea o face, primăriile, statele, toată lumea face”.