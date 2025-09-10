search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Nicușor Dan preconizează că sfârșitul anului viitor va aduce finalul dificultăților economice în România: „Există voință de reformă”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Nicușor Dan preconizează, în contextul situației economice dificile a țării, că sfârșitul lui 2026 este capătul tunelului. Șeful statului remarcă însă că România nu are un plan de țară în acest moment, dar există voință de reformă. 

FOTO X/Nicușor Dan
FOTO X/Nicușor Dan

„Îmi aduc aminte de ultima noastră interacțiune, cred că sunt trei ani de atunci, eram primar și a fost destul de bărbătească. Imediat ce colegii noștri din presă ne vor lăsa, sunt gata să avem același tip de interacțiune, cât de directă vă doriți. În primul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și comunității de afaceri pe care o reprezentați, pentru că prezența companiilor americane și a acestui schimb în România a însemnat dezvoltare, și prosperitate, și transfer de know-how, care este foarte important. Contribuția comunității dumneavoastră la dezvoltarea României în ultimii 30 de ani este esențială și pentru asta vreau să vă mulțumesc”, afirmă Nicușor Dan în deschiderea evenimentului.

2026, un an cu un buget „adaptat realităților”

„Față de momentul în care suntem acum, deficitul, încercarea de corectare de deficit, vreau să vă dau asigurări că stabilitatea este principala noastră prioritate, că există convergență de opinii între Președinte, Guvern, Parlament și lucrurile sunt sub control. Din perspectiva mea, nu există vreun motiv de îngrijorare.

O să avem raportul Moody's zilele viitoare și suntem în grafic pe această chestiune. Chiar dacă anumite lucruri s-au făcut în viteză, chiar dacă anumite lucruri se puteau face poate altfel, mesajul meu este de stabilitate. Și 2026 va fi mai simplu, pentru că vom porni cu un buget care va fi adaptat realităților”, mai afirmă președintele țării.

De altfel, „România în mediul economic, populația, vom fi în oarecare suferință în 2026, însă sfârșit de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului, și mă bucur că ați menționat OECD - suntem în grafic”, spune Nicușor Dan.

„Din nou, toată lumea este aliniată pe acest obiectiv și sfârșitul lui 2026 este un termen pe care noi toți ne-l asumăm, și mulțumim AmCham pentru suportul pe care l-a dat României în toată această perioadă. Evident, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite rămâne esențial, el este foarte bine conturat pe zona de securitate și este sarcina noastră - și a noastră, și a dumneavoastră - să îl consolidăm, să-l îmbunătățim, să-l extindem pe partea economică”, subliniază președintele.

România, fără un plan de țară

„Legat de reforma statului, aveți dreptate, România nu are un plan de țară în momentul ăsta. Deși există bună intenție în multe zone din administrația publică din România, nu vedem o emergență de reformă de la nivelurile medii și de jos ale administrației, și atunci e foarte important ca, în procesul de reflecție despre cum să facem această reformă, mediul privat să fie implicat și de-asta dialogul cu dumneavoastră este foarte important. Deci, da, există voință de reformă, dacă ne uităm însă la cum, mai avem de lucrat puțin la asta”, mai spune Nicușor Dan.  

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Ireal ce salariu primește o BONĂ în România! Cererea este mereu în creștere
gandul.ro
image
Reacția ELCEN după plasarea sub control judiciar a doi directori: CA urmează să se întrunească
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
image
Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Se înregistrează sau nu tichetele de masă în Revisal? Ce spune legea și cum trebuie procedat corect
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! Un fotbalist de numai 16 ani a murit într-un accident rutier
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Schimbare privind vechimea la pensie!
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc”
click.ro
image
Scandal la o grădiniță din Satu Mare! Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de "Șoimi ai Patriei” și "Pionieri”. Părinte: „Nu vreau ca fiul meu să fie pus..."
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!