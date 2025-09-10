search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Zvonurile apărute în spațiul public privind „cosmetizarea” bugetului astfel încât agențiile de rating să nu retrogradeze România au stârnit ample reacții. Economiștii consultați de „Adevărul” au explicat ce riscă Guvernul Ciolacu dacă se dovedește că a măsluit bugetul pe 2024.

Marcel Ciolacu
Guvernul Marcel Ciolacu ar fi măsluit cifrele privind deficitul bugetar. Foto arhivă

În spațiul public au apărut informații legate de „cosmetizarea” bugetului la finalul anului trecut, astfel încât datele să nu reflecte deficitul bugetar uriaș al României.

Surse politice spun că facturile care dovedeau datoriile ar fi dus deficitul bugetar real la 11%, iar acest lucru a fost descoperit de premierul Ilie Bolojan când a preluat mandatul. Din aceste motive s-ar fi trecut acum la drasticele măsuri de austeritate, pentru că altfel agențiile de rating ar fi taxat dur România.

Pe scurt, Guvernul Ciolacu este acuzat că ar fi dus deficitul la 11% din PIB, dat fiind că circa 45 de miliarde de lei nu erau bugetați pentru 2025.

De exemplu, deși se știa că plățile la dobânzi vor fi de 52 de miliarde de lei, în 2025, în bugetul oferit Trezoreriei au fost prinse doar 42 de miliarde de lei. Pe de altă parte, s-ar fi supracontractat cu 180% proiectele finanțate de UE, ceea ce ar duce la facturi suplimentare de 12 miliarde de lei. În bugetul pe anul trecut nu s-ar fi prins nici TVA nereturnat de peste șase luni în valoare de 5 miliarde de lei.

Aceste omisiuni, dacă se vor dovedi a fi făcute cu intenție au iz penal, au declarat surse avizate pentru „Adevărul”.

„Operațiunea preșul electoral”

„Guvernul Ciolacu pare să fi ascuns anumite cheltuieli, iar faptul că abia acum se află dovedește problemele financiare ale României. Dacă ar fi existat digitalizare în adevăratul sens al cuvântului s-ar fi văzut în buget cheltuielile uriașe pe care le-a făcut statul.

De fapt în fiecare an se ascund cheltuieli sub preș, dar acum s-a atins apogeul. De peste 30 de ani încoace s-a practicat acest lucru, dar acum chiar s-a exagerat.

Ministrul Nazare și premierul Bolojan trebuie să ceară verificări. Facturile trebuiau să apară în buget. Ministrul Finanțelor trebuie să afle de ce nu au apărut, cum s-au eschivat de la plată, cine se face vinovat”, a declarat consultantul Adrian Negrescu care a dat și un nume întregii situații: „Operațiunea preșul electoral”

Codîrlașu: Trebuie sesizată Curtea de Conturi. Așa a făcut și Grecia

La rândul său, Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, a explicat că, din păcate, aceasta e o practică anuală.

„Și anul trecut au făcut așa, să nu vadă Comisia Europeană deficitul ESA (European System of Accounts). Curtea de Conturi ar trebui să demareze un audit și să anunțe rezultatele. Dacă e așa, și într-adevăr facturile au fost ascunse ca să nu crească deficitul bugetar, ne taxează investitorii, agențiile de rating ne bagă direct în Junk, acum. Curtea de Conturi poate fi sesizată de premierul Ilie Bolojan sau de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

Cert este că e o practică de a plăti facturile mai târziu decât trebuie, să facă poza de final de an mai frumoasă. Vă amintiți că au mai fost situații în care nu se returna TVA-ul sau nu se achita contravaloarea rețelelor compensate către farmacii.

Citește și: Ciolacu: Demontez minciuna că am cheltuit discreționar și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. Sumele făcute publice

În această situație, noutatea este că s-au ascuns facturile cu datoriile, că se vedea în ESA. Așa a făcut și Grecia, a ascuns Comisiei Europene datoria publică până s-au prins oficialii. Și știți ce a urmat”, a declarat Adrian Codîrlașu pentru „Adevărul”.

Radu Nechita: Au mers pe ideea „după noi potopul”

La rândul său, profesorul de economie Radu Nechita a declarat pentru „Adevărul” că Guvernul Ciolacu a mers pe ideea „după noi potopul”.

„Au mers pe ideea „după noi, potopul: Ori câștigăm alegerile, și atunci vedem ce facem, ori le pierdem, și atunci nu ne interesează”. Așa s-a scurs tot anul 2024, dar cam la fel a fost și în cei doi sau trei dinainte. Acum, totul a explodat”, a declarat economistul Radu Nechita.

Războiul foștilor miniștri de Finanțe

De altfel, foștii miniștrii de Finanțe, Adrian Câciu și Marcel Boloș, au avut recent un dur schimb de replici, Câciu acuzându-l pe Boloș că e mincinos, în timp ce Boloș afirma că l-a informat de șase ori pe Marcel Ciolacu în privința deficitului dezastruos.

Dacă te uiti la actele oficiale ale Guvernului observi că Boloş minte de rupe. Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter! Cred ca nimeni nu se aştepta! Dar, cum ceea ce spune un fost ministru de finanţe poate arunca în aer pieţele financiare şi provoca o serie de riscuri cu privire la costul de finanţare (dobânda) cred că e bine să prezentăm documentele oficiale asumate de Guvernul României, cu premier cu tot!”, a scris Adrian Câciu Pe Facebook.

El arată că bugetul s-a aprobat cu un deficit de 5% din PIB stabilit prin Legea Plafoanelor iar prin OUG 113/2024, deficitul a fost modificat la 6,95%.

Executia la noiembrie prezenta un deficit de 7,12% din PIB. Prin OUG 138/05 decembrie 2024, deficitul s-a asumat a fi 7,9% din PIB. Asta ca sa lamurim si minciuna că a informat si nu a fost ascultat! Retineti ca deficitul la 11 luni era 7,12% iar Bolos a propus in 5 decembrie un deficit de 7,9% pentru final de an, deficit aprobat de Guvern si de premier prin OUG 138/2024”, explică Câciu.

Ce trebuie să explice Bolos este de ce a depăsit, în doar o lună, deficitul propus tot de el, de a ajuns de la 7,9% la 8,65% pe cash si 9,3% pe ESA. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”. mai comentează fostul ministru.

Boloș: Ciolacu a spus că-l doare în organul genital de deficitul bugetar

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au nceput din 18 august 2024. „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, afirmă Boloş.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a afirmat, la Antena 1, că „se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă”. „Când i-am spus domnului…«domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Ireal ce salariu primește o BONĂ în România! Cererea este mereu în creștere
gandul.ro
image
Reacția ELCEN după plasarea sub control judiciar a doi directori: CA urmează să se întrunească
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
image
Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Se înregistrează sau nu tichetele de masă în Revisal? Ce spune legea și cum trebuie procedat corect
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! Un fotbalist de numai 16 ani a murit într-un accident rutier
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Schimbare privind vechimea la pensie!
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc”
click.ro
image
Scandal la o grădiniță din Satu Mare! Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de "Șoimi ai Patriei” și "Pionieri”. Părinte: „Nu vreau ca fiul meu să fie pus..."
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!