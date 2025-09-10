Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024

Zvonurile apărute în spațiul public privind „cosmetizarea” bugetului astfel încât agențiile de rating să nu retrogradeze România au stârnit ample reacții. Economiștii consultați de „Adevărul” au explicat ce riscă Guvernul Ciolacu dacă se dovedește că a măsluit bugetul pe 2024.

În spațiul public au apărut informații legate de „cosmetizarea” bugetului la finalul anului trecut, astfel încât datele să nu reflecte deficitul bugetar uriaș al României.

Surse politice spun că facturile care dovedeau datoriile ar fi dus deficitul bugetar real la 11%, iar acest lucru a fost descoperit de premierul Ilie Bolojan când a preluat mandatul. Din aceste motive s-ar fi trecut acum la drasticele măsuri de austeritate, pentru că altfel agențiile de rating ar fi taxat dur România.

Pe scurt, Guvernul Ciolacu este acuzat că ar fi dus deficitul la 11% din PIB, dat fiind că circa 45 de miliarde de lei nu erau bugetați pentru 2025.

De exemplu, deși se știa că plățile la dobânzi vor fi de 52 de miliarde de lei, în 2025, în bugetul oferit Trezoreriei au fost prinse doar 42 de miliarde de lei. Pe de altă parte, s-ar fi supracontractat cu 180% proiectele finanțate de UE, ceea ce ar duce la facturi suplimentare de 12 miliarde de lei. În bugetul pe anul trecut nu s-ar fi prins nici TVA nereturnat de peste șase luni în valoare de 5 miliarde de lei.

Aceste omisiuni, dacă se vor dovedi a fi făcute cu intenție au iz penal, au declarat surse avizate pentru „Adevărul”.

„Operațiunea preșul electoral”

„Guvernul Ciolacu pare să fi ascuns anumite cheltuieli, iar faptul că abia acum se află dovedește problemele financiare ale României. Dacă ar fi existat digitalizare în adevăratul sens al cuvântului s-ar fi văzut în buget cheltuielile uriașe pe care le-a făcut statul.

De fapt în fiecare an se ascund cheltuieli sub preș, dar acum s-a atins apogeul. De peste 30 de ani încoace s-a practicat acest lucru, dar acum chiar s-a exagerat.

Ministrul Nazare și premierul Bolojan trebuie să ceară verificări. Facturile trebuiau să apară în buget. Ministrul Finanțelor trebuie să afle de ce nu au apărut, cum s-au eschivat de la plată, cine se face vinovat”, a declarat consultantul Adrian Negrescu care a dat și un nume întregii situații: „Operațiunea preșul electoral”

Codîrlașu: Trebuie sesizată Curtea de Conturi. Așa a făcut și Grecia

La rândul său, Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, a explicat că, din păcate, aceasta e o practică anuală.

„Și anul trecut au făcut așa, să nu vadă Comisia Europeană deficitul ESA (European System of Accounts). Curtea de Conturi ar trebui să demareze un audit și să anunțe rezultatele. Dacă e așa, și într-adevăr facturile au fost ascunse ca să nu crească deficitul bugetar, ne taxează investitorii, agențiile de rating ne bagă direct în Junk, acum. Curtea de Conturi poate fi sesizată de premierul Ilie Bolojan sau de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

Cert este că e o practică de a plăti facturile mai târziu decât trebuie, să facă poza de final de an mai frumoasă. Vă amintiți că au mai fost situații în care nu se returna TVA-ul sau nu se achita contravaloarea rețelelor compensate către farmacii.

În această situație, noutatea este că s-au ascuns facturile cu datoriile, că se vedea în ESA. Așa a făcut și Grecia, a ascuns Comisiei Europene datoria publică până s-au prins oficialii. Și știți ce a urmat”, a declarat Adrian Codîrlașu pentru „Adevărul”.

Radu Nechita: Au mers pe ideea „după noi potopul”

La rândul său, profesorul de economie Radu Nechita a declarat pentru „Adevărul” că Guvernul Ciolacu a mers pe ideea „după noi potopul”.

„Au mers pe ideea „după noi, potopul: Ori câștigăm alegerile, și atunci vedem ce facem, ori le pierdem, și atunci nu ne interesează”. Așa s-a scurs tot anul 2024, dar cam la fel a fost și în cei doi sau trei dinainte. Acum, totul a explodat”, a declarat economistul Radu Nechita.

Războiul foștilor miniștri de Finanțe

De altfel, foștii miniștrii de Finanțe, Adrian Câciu și Marcel Boloș, au avut recent un dur schimb de replici, Câciu acuzându-l pe Boloș că e mincinos, în timp ce Boloș afirma că l-a informat de șase ori pe Marcel Ciolacu în privința deficitului dezastruos.

„Dacă te uiti la actele oficiale ale Guvernului observi că Boloş minte de rupe. Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter! Cred ca nimeni nu se aştepta! Dar, cum ceea ce spune un fost ministru de finanţe poate arunca în aer pieţele financiare şi provoca o serie de riscuri cu privire la costul de finanţare (dobânda) cred că e bine să prezentăm documentele oficiale asumate de Guvernul României, cu premier cu tot!”, a scris Adrian Câciu Pe Facebook.

El arată că bugetul s-a aprobat cu un deficit de 5% din PIB stabilit prin Legea Plafoanelor iar prin OUG 113/2024, deficitul a fost modificat la 6,95%.

„Executia la noiembrie prezenta un deficit de 7,12% din PIB. Prin OUG 138/05 decembrie 2024, deficitul s-a asumat a fi 7,9% din PIB. Asta ca sa lamurim si minciuna că a informat si nu a fost ascultat! Retineti ca deficitul la 11 luni era 7,12% iar Bolos a propus in 5 decembrie un deficit de 7,9% pentru final de an, deficit aprobat de Guvern si de premier prin OUG 138/2024”, explică Câciu.

„Ce trebuie să explice Bolos este de ce a depăsit, în doar o lună, deficitul propus tot de el, de a ajuns de la 7,9% la 8,65% pe cash si 9,3% pe ESA. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”. mai comentează fostul ministru.

Boloș: Ciolacu a spus că-l doare în organul genital de deficitul bugetar

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au nceput din 18 august 2024. „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, afirmă Boloş.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a afirmat, la Antena 1, că „se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă”. „Când i-am spus domnului…«domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş.