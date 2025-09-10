Nicuşor Dan, despre spionul moldovean: „Nu pot să spun mai mult decât ce e public. Sunt foarte mulţi oameni pentru care există măsuri de contra-spionaj”

Nicuşor Dan a declarat miercuri că „sunt foarte mulţi oameni pentru care există măsuri de contraspionaj”. Despre cazul spionului moldovean reţinut, preşedintele a declarat că nu poate să spună mai mult decât ce este public.

Șeful statului a fost întrebat dacă a primit semnale despre spionul moldovean reţinut.

„Sunt informaţii pe care le am, dar pentru că e o chestiune de securitate şi pentru că este o anchetă în curs, nu pot să vă spun mai mult decât ce e public, în sensul că a fost o colaborare cu partenerii noştri pe care îi cunoaşteţi şi cu Eurojust”, a răspuns Nicușor Dan, citat de News.ro.

Președintele a fost întrebat și dacă serviciile și-au făcut treaba în toată această perioadă.

„În ceea ce priveşte acest caz, da”, a răspuns șeful statului.

„Decizia de a face publică o astfel de chestiune se întâmplă, să zicem, odată la 90 din cazuri”

Nicușor Dan a adăugat:

„Ca să vorbim foarte general, există o gradaţie. Bineînţeles că sunt foarte mulţi oameni pentru care există măsuri de contra-spionaj şi în momentul în care aceste lucruri devin publice, decizia de a face publică o astfel de chestiune se întâmplă, să zicem, odată la 90 din cazuri, când cazul este, pe de o parte, suficient de bine conturat, pe de altă parte, nu prejudicează alte măsuri de contra-spionaj în curs”.

Amintim că presupusul spion cu dublă cetăţenie moldovenească şi română, în vârstă de 47 de ani, acuzat că divulgat secrete de stat unor ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus „în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, a fost reţinut şi va fi prezentat, joi, instanţei cu propunerea de arestare preventivă.

Potrivit DIICOT, infracţiunile pentru care este cercetat bărbatul sunt tentativă la trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în forma continuată.

Între anii 2024 și 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate, potrivit DIICOT.