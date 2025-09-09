search
Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
Guvernul pregătește pachetul 3 de măsuri fiscale. Sprijin pentru IMM-uri și investiții strategice. Pîslaru: „În acest moment sunt idei”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că Guvernul lucrează la cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale, axat pe relansarea economiei și stimularea investițiilor.

Detaliile finale urmează să fie stabilite de Coaliție în perioada următoare. FOTO: captură video
Potrivit ministrului, măsurile propuse vizează creșterea competitivității, atragerea de investiții și sprijinirea exporturilor, folosind inclusiv fonduri europene disponibile încă pe programele de Coeziune.

„Detaliile pachetului n-aş putea să vi le spun acum, pentru că depind de o decizie a Coaliţiei. Acolo se decide până la urmă forma finală. Implicarea mea va fi mai ales pe zona aceasta, de a activa aceste fonduri europene pe care le avem pentru zona de competitivitate pe de-o parte şi pentru zona de social, de a răspunde mai bine la vulnerabilitatea anumitor categorii, pe de altă parte”, a declarat Pîslaru, într-un interviu pentru Agerpres.

Printre instrumentele avute în vedere se numără un mecanism financiar destinat IMM-urilor, care ar putea fi lansat în următoarele luni. Acesta ar oferi acces direct la bănci și instituții financiare pentru obținerea de credite cu dobânzi reduse, garanții guvernamentale și granturi de până la 40%, fără a mai depinde de apelurile clasice de proiecte.

„Şi atunci vrem să lansăm – şi avem acum în plan, chiar în lunile următoare, dar, repet, depinde şi modul în care Coaliţia va decide forma finală – , dar există această oportunitate de a putea firmele să meargă direct la bănci, la instituţiile financiare, de unde să obţină nişte instrumente care să le dea o dobândă extrem de mică, o garanţie guvernamentală şi ceea ce se numeşte capital rebate, adică o reducere a principalului, a creditului, dacă vreți”, a explicat ministrul.

Guvernul ia în calcul și stimulente pentru investitorii care doresc să deschidă afaceri în domenii strategice, în special în sectoare unde România are deficit de producție și dependență ridicată de importuri. Pachetul ar putea include contribuții guvernamentale de până la 20% din valoarea investițiilor.

„Ce vrem să facem cu ocazia pachetului 3 de măsuri este (…) să ne uităm la sectoarele acelea unde avem un deficit în acest moment de cont curent, adică să vedem cum putem, poate, să investim în sectoare în care să producem în România nişte lucruri pentru care acum avem importuri. Şi aici, pe de o parte, sunt aceste lucruri legate de IMM-uri şi, pe de altă parte, cealaltă măsură la care ne uităm – dacă putem pune pe masă un pachet pentru investitori care ar vrea să vină în domenii critice pentru economie, pe principiul, dacă vreţi, The Inflation Reduction Act al Americii, în care zicea ‘vii la noi, noi îţi dăm jumate, tu vii cu jumate şi creăm investiţii’. Acum, nu ştiu dacă ne permitem noi să dăm chiar jumătate, dar 20% dacă am putea oferi ca un pachet de stimulare a investiţiilor mi se pare extrem de binevenit”, a completat ministrul.

Detaliile finale urmează să fie stabilite de Coaliție în perioada următoare, iar Pîslaru subliniază că, deocamdată, măsurile se află la stadiul de propuneri și discuții avansate.

„Dar, repet, în acest moment sunt idei. Consideraţi-le idei personale până în momentul în care le veţi vedea făcând parte dintr-un pachet pe care Coaliţia îl va propune”, a transmis Dragoş Pîslaru.

