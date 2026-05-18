Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
PSD anunță că poate să strângă o majoritate în Parlament. Ce i-a răspuns Nicușor Dan lui Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că i-a spus preşedintelui Nicuşor Dan că într-un final formaţiunea sa poate strânge o majoritate în Parlament, însă această majoritate nu se înscrie în criteriile cerute de şeful statului.

Nicușor Dan și Sorin Grindeanu FOTO: Arhivă
Grindeanu a fost întrebat dacă preşedintele Nicuşor Dan le-a cerut celor de la PSD să facă majoritate parlamentară.

"Noi i-am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, dovadă că am strâns 281 de voturi ca să îl schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233, doar că această majoritate nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa", a menţionat liderul PSD, la România TV.

El a adăugat că opţiunile pentru alcătuirea unui guvern se îngustează foarte mult.

"S-a dovedit că putem strânge un număr care trece de 233, dar totodată eu v-am spus, şi nu vreau să las loc de interpretări, v-am spus la începutul acestui interviu că nu facem majorităţi de acest tip. De asemenea, am văzut ceea ce a spus AUR, că nu votează un guvern din care nu face parte. Atunci se îngustează foarte mult opţiunile", a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele şi formaţiunile politice din Parlament pe tema desemnării unui candidat la funcţia de premier care să formeze noul Executiv, după demiterea prin moţiune de cenzură a Guvernului Bolojan.

La final, Nicuşor Dan a anunţat că va continua seria de consultări cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală, făcând apel la responsabilitate din partea acestora în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule "coerente" şi propuneri "viabile".

"Apelul meu public este acelaşi pe care l-am subliniat şi în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esenţial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate şi să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente şi propuneri viabile", a subliniat preşedintele.

Şeful statului a discutat pe parcursul zilei cu reprezentanţi ai PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, minorităţilor naţionale, S.O.S. România şi POT.

PSD a respins un nou Guvern condus de Ilie Bolojan, iar AUR a anunţat că îşi asumă guvernarea, dar a vorbit şi despre alegeri anticipate. PNL nu îşi mai doreşte o guvernare alături de PSD, iar USR a anunţat că va intra în opoziţie, în cazul în care PSD va găsi o majoritate parlamentară pentru a forma noul Guvern. UDMR consideră că ar trebui încercată o refacere a fostei coaliţii de guvernare.

