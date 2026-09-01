 Nicușor Dan a primit-o la Cotroceni pe Angela Merkel. Fostul cancelar german își lansează volumul de memorii la București | adevarul.ro
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Nicușor Dan a primit-o la Cotroceni pe Angela Merkel. Fostul cancelar german își lansează volumul de memorii la București

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Președintele Nicușor Dan a primit-o marți, 1 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei. Aceasta se află în România cu ocazia lansării volumului său de memorii.

Nicușor Dan și Angela Merkel
Nicușor Dan și Angela Merkel Foto: X @NicusorDanRO

„Am fost încântat să o primesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe fosta cancelară federală a Germaniei, dr. Angela Merkel. Am avut o discuție foarte bună despre contextul politic și de securitate global. A fost foarte util să aflu opiniile doamnei Merkel, bazate pe vasta sa experiență politică”a transmis șeful statului pe X.

Nicușor Dan a spus că au discutat despre rolul unei Uniuni Europene mai unite în afacerile internaționale.

„Am discutat despre rolul constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în afacerile internaționale, precum și despre ceea ce pot face împreună România și Germania pentru a consolida coeziunea europeană și pentru a întări poziția Europei în domeniul apărării, prin asumarea de către europeni a unei responsabilități mai mari în cadrul NATO.”

Angela Merkel se află marți la București pentru lansarea volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954-2021”, apărut în limba română la Editura Litera.

Lansarea volumului este programată de la ora 19:00, la Ateneul Român, și va avea loc sub forma unui dialog public între Angela Merkel și jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe, potrivit Agerpres.

Potrivit organizatorilor, accesul publicului se face pe bază de bilet, fiecare tichet incluzând și un exemplar al cărții.

Pentru un număr limitat de participanți este disponibilă și o categorie specială de bilete care oferă volumul cu autograful fostului lider german.

Cartea „Libertate. Amintiri 1954-2021”, scrisă împreună cu Beate Baumann, colaboratoare apropiată și consilier politic de lungă durată, urmărește parcursul personal și profesional al Angelei Merkel, de la copilăria și anii petrecuți în Germania de Est până la ascensiunea sa politică și cei 16 ani petrecuți la conducerea Guvernului federal german.

Lansată internațional în 2024 în peste 30 de țări, cartea este promovată personal de Angela Merkel doar în câteva capitale și mari centre culturale, Bucureștiul numărându-se printre destinațiile incluse în acest circuit.

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