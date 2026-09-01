 Fostul cancelar german Angela Merkel își lansează la București volumul de memorii „Libertate. Amintiri 1954-2021”. Întâlnire cu Nicușor Dan | adevarul.ro
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Fostul cancelar german Angela Merkel își lansează la București volumul de memorii „Libertate. Amintiri 1954-2021”. Întâlnire cu Nicușor Dan

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Angela Merkel se află marți la București pentru lansarea volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954-2021”, apărut în limba română la Editura Litera. Fostul cancelar german va fi primi la Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

Angela Merkel vorbește în volumul său despre momente-cheie ale istoriei europene și internaționale
Angela Merkel vorbește în volumul său despre momente-cheie ale istoriei europene și internaționale Foto: arhivă EPA-EFE

La ora 12.30, Angela Merkel va fi primită de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, a anunţat Administraţia Prezidenţială. 

Lansarea volumului este programată de la ora 19:00, la Ateneul Român, și va avea loc sub forma unui dialog public între Angela Merkel și jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe, potrivit Agerpres.

Potrivit organizatorilor, accesul publicului se face pe bază de bilet, fiecare tichet incluzând și un exemplar al cărții. Pentru un număr limitat de participanți este disponibilă și o categorie specială de bilete care oferă volumul cu autograful fostului lider german.

Cartea „Libertate. Amintiri 1954-2021”, scrisă împreună cu Beate Baumann, colaboratoare apropiată și consilier politic de lungă durată, urmărește parcursul personal și profesional al Angelei Merkel, de la copilăria și anii petrecuți în Germania de Est până la ascensiunea sa politică și cei 16 ani petrecuți la conducerea Guvernului federal german.

„Angela Merkel ne dezvăluie cum au fost luate deciziile care au conturat prezentul în care trăim"  

Volumul oferă, de asemenea, o perspectivă din interior asupra unor momente-cheie ale istoriei europene și internaționale, precum și asupra procesului decizional care a marcat marile crize și transformări ale ultimelor decenii.

„Cu maximă sinceritate, Angela Merkel îşi povesteşte copilăria, tinereţea şi studiile în RDG şi vorbeşte despre dramatismul anului 1989, marcat de căderea Zidului Berlinului, precum şi despre începuturile vieţii sale politice. Mai apoi, ne permite să participăm la întâlnirile şi discuţiile pe care le-a avut cu cei mai influenţi lideri ai lumii. Pornind de la punctele de cotitură ale istoriei naţionale, dar şi europene şi internaţionale, ne dezvăluie, cu claritate şi precizie, cum au fost luate deciziile care au conturat prezentul în care trăim", a dezvăluit editura Litera.

Lansată internațional în 2024 în peste 30 de țări, cartea este promovată personal de Angela Merkel doar în câteva capitale și mari centre culturale, Bucureștiul numărându-se printre destinațiile incluse în acest circuit.

În cadrul vizitei sale în România, fostul cancelar german va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, întâlnirea fiind programată la ora 12:30.

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