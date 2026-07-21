Fostul cancelar german Angela Merkel va lansa o carte de amintiri la Bucureşti

Fostul cancelar al Germaniei Angela Merkel îşi va lansa, pe 1 septembrie, la Bucureşti, volumul "Libertate. Amintiri 1954 - 2021".

Potrivit unui comunicat al Editurii Litera, transmis marţi AGERPRES, evenimentul va avea loc la Ateneul Român, de la ora 19:00, sub forma unui dialog public între Angela Merkel şi jurnalistul şi diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe.

Biletele sunt disponibile prin Eventbook, fiecare bilet incluzând şi un exemplar al volumului "Libertate. Amintiri 1954 - 2021". Publicul poate opta şi pentru categoria de bilet care include un exemplar al cărţii cu autograful Angelei Merkel, disponibil în număr limitat.

Conform Litera, cartea oferă o perspectivă unică asupra "meandrelor puterii" şi este "o pledoarie fermă pentru libertate", scrie Agerpres.

"În memoriile sale, scrise împreună cu consilierul ei politic de lungă durată Beate Baumann, doamna Merkel îşi rememorează viaţa împărţită în mod egal între două state şi două lumi: 35 de ani în Republica Democrată Germană (RDG) şi 35 de ani în Germania reunificată. Cu maximă sinceritate, Angela Merkel îşi povesteşte copilăria, tinereţea şi studiile în RDG şi vorbeşte despre dramatismul anului 1989, marcat de căderea Zidului Berlinului, precum şi despre începuturile vieţii sale politice. Mai apoi, ne permite să participăm la întâlnirile şi discuţiile pe care le-a avut cu cei mai influenţi lideri ai lumii. Pornind de la punctele de cotitură ale istoriei naţionale, dar şi europene şi internaţionale, ne dezvăluie, cu claritate şi precizie, cum au fost luate deciziile care au conturat prezentul în care trăim", a informat editura.

Volumul "Libertate. Amintiri 1954 - 2021" a fost lansat la nivel internaţional în 2024 în peste 30 de ţări, iar Bucureşti se numără printre puţinele destinaţii din lume pe care Angela Merkel le-a ales pentru a fi prezentă personal, alături de capitale de referinţă precum Berlin, Washington, Budapesta sau Atena.