Nicușor Dan a discutat cu președinta Bulgariei despre atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Ce au convenit cei doi

Președintele Nicușor Dan a avut miercuri, 14 octombrie, o convorbire telefonică cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova. Cei doi au discutat despre atacul recent cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră, în largul coastei bulgare.

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„Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, despre recentul atac cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră, în largul coastei bulgare, precum și despre celelalte incidente care au afectat transportul maritim și infrastructura din apele teritoriale ale României.

Aceste atacuri cu drone sunt consecințe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pun în pericol nu doar transportul maritim din regiunea noastră, ci și aprovizionarea cu produse agricole esențiale a altor continente.”

De aceea, șeful statului a anunțat că România și Bulgaria vor colabora îndeaproape pentru a susține adoptarea unor măsuri mai ferme de contracarare a dronelor în cadrul UE și NATO, în vederea asigurării siguranței transportului comercial în Marea Neagră.

La rândul său, premierul interimar, Ilie Bolojan, și omologul său bulgar, Rumen Radev, au discutat despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră.

În cadrul convorbirii, Ilie Bolojan a condamnat atacurile asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei şi a subliniat că astfel de acțiuni împotriva navigației civile sunt inacceptabile și reprezintă încălcări grave ale dreptului maritim și ale dreptului internațional.

Pe 13 octombrie, două nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră. Unul dintre vase a fost avariat, iar celălalt s-a scufundat. De aceea, a fost convocată o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate de la Sofia.

Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță și transportați în portul Varna. Cinci marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru răni ușoare. La bord se aflau șapte cetățeni ucraineni și opt cetățeni azeri.

Premierul bulgar Rumen Radev a calificat incidentele drept „absolut inacceptabile” și a anunțat că o va invita la discuții pe ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova.

„Logica evenimentelor indică faptul că rezultatul acestor atacuri servește intereselor Federației Ruse”, a declarat șeful executivului bulgar.

Cu toate acestea, Radev a precizat că ancheta este în desfășurare și că, în acest moment, nu există dovezi concludente care să permită identificarea cu certitudine a originii dronelor sau atribuirea responsabilității unei anumite țări.