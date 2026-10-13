Atacurile asupra navelor comerciale sporesc îngrijorările în regiunea Mării Negre. Discuție între Ilie Bolojan și premierul Bulgariei

Ilie Bolojan și Rumen Radev au discutat despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră, după ce două nave comerciale au fost atacate cu drone în apropierea coastelor Bulgariei, marţi dimineaţă.

Ilie Bolojan a discutat cu premierul bulgar despre situaţia din Marea Neagră. Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut marți, 13 octombrie, o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Rumen Radev, în contextul noilor atacuri cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră. Cei doi au discutat despre securitatea regională și despre consolidarea cooperării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin coordonare cu Turcia.

Discuția a avut loc după ce, în cursul dimineții, două nave comerciale au fost lovite în apropierea litoralului bulgăresc. Prima a fost atacată de trei drone aeriene, la 18 mile marine est de Biala. A doua navă a fost lovită la 17 mile marine est de Krapeț și s-a scufundat.

În cadrul convorbirii, Ilie Bolojan a condamnat atacurile asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei şi a subliniat că astfel de acțiuni împotriva navigației civile sunt inacceptabile și reprezintă încălcări grave ale dreptului maritim și ale dreptului internațional, potrivit comunicatului gov.ro.