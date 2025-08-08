search
Vineri, 8 August 2025
Miza ședinței PSD de luni: amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Liderii din țară, deranjați de tandemul USR-Nicușor Dan | SURSE

Publicat:

Liderii PSD se vor reuni luni pentru a decide viitorul coaliției de guvernare. Social-democrații vor să rămână la putere, însă încearcă să amâne alegerile pentru Primăria Capitalei până în primăvara anului viitor, susțin surse politice pentru Adevărul.

PSD vrea amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Foto: Inquam/Mălina Norocea
PSD vrea amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Foto: Inquam/Mălina Norocea

PSD se pregătește de Congres, iar în lupta pentru București, formațiunea n-are nici candidat, nici șanse mari de victorie, deci ar fi o problemă de imagine pentru viitorul președinte cu puteri depline al PSD. Liderii partidului din teritoriu sunt nemulțumiți că PSD, cu toate că e cel mai mare partid din coaliție, este eclipsat de parteneriatul dintre președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și USR, susțin sursele citate.

Conducerea PSD se va reuni luni pentru a analiza modul în care funcționează coaliția de guvernare, după ce USR s-a opus ca statul să impună doliu național în ziua în care a fost înmormântat fostul președinte Ion Iliescu. Dincolo de disputa simbolică legată de Ion Iliescu, liderii PSD sunt deranjați de parteneriatul dintre președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și miniștrii USR, susțin surse din conducerea partidului.

Noi suntem cel mai numeros partid din coaliție, dar în realitate suntem a cincea roată la căruță guvernării: vom deconta diminuarea pensiilor, bani pentru primari nu mai primim, pierdem și funcții de prefecți plus alte agenții în favoarea USR. E o mare mulțumire în partid”, explică unul dintre vicepreședinții PSD.

Liderii PSD au fost deranjați de înțelegerea dintre Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan pe candidatul unic al dreptei la Primăria Capitalei. În acest moment, fostul lider USR Cătălin Drulă este favorit pentru funcția de primar general, susținut de PNL și USR. Astfel, cele două partide, susținute informal și de președintele Nicușor Dan, ar avea șanse foarte mari să impună viitorul primar al Capitalei.

PNL are premierul. USR ar avea președintele și primarul general. UDMR are judecătorul care decide majoritatea la CCR. În plus, Nicușor Dan va numi și șefii serviciilor secrete. Noi ce avem? Șefia Camerei Deputaților, pentru Sorin Grindeanu, și câteva ministere, dar degeaba le avem dacă nu livrăm nimic pentru electoratul nostru”, susțin sursele din conducerea PSD.

Prin urmare, liderii PSD și-ar dori să împingă alegerile pentru Primăria Capitalei în primăvara anului viitor. Miza: să treacă alegerile interne din partid. În condițiile în care Congresul PSD va fi organizat în toamnă, liderii partidului calculează că o înfrângere a candidatului PSD pentru București ar deveni o piatra de moară pentru viitorul președinte cu puteri depline al partidului.

În acest moment, PSD nu are un candidat pentru București. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, refuză să candideze, fiind nemulțumit că a pierdut cursa pentru șefia interimară a PSD în fața lui Sorin Grindeanu. Iar Gabriela Firea nu e dorită de actuala conducere a partidului, în condițiile în care vine după două înfrângeri în ultimii cinci ani.

