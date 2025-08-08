Grindeanu caută motive să iasă de la guvernare. A convocat ședință PSD să afle dacă mai poate funcționa Coaliția

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a convocat luni, 11 august, Biroul Permanent Național, pentru decizii în legătură cu viitorul Coaliției.

Scandalul din Coaliția de guvernare dintre PSD și USR, pe marginea funeraliilor fostului președinte al României Ion Iliescu se amplifică. Liderii PSD sunt de părere că ce s-a întâmplat afectează relațiile dintre semnatarele acordului de guvernare, motiv pentru care Sorin Grindeanu a convocat luni, 11 august, o reuniune a Biroului Permanent Național.

”Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului. Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională”, potrivit unei postări pe Facebook a liderului interimar al PSD.

Acesta mai susține că reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

”PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile”, mai spune Grindeanu.

Miercuri, PSD a refuzat să participe la ședința de Coaliție, iar potrivit unor surse politice, motivul real ar fi fost refuzul liderilor PSD de a ceda 6 posturi de prefecți și subprefecți către USR, dar și împărțirea agențiilor guvernamentale.