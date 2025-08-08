Cristian Ghinea (USR) pune paie pe focul din coaliție: „Cineva stă bosumflat pe motiv de Iliescu”

Senatorul Cristian Ghinea a reacționat joi în scandalul funeraliilor lui Ion Iliescu, explicând că USR a respectat legea, dar nu a vrut să intre „în hora grețoasă a parastasului omagial în stil sovietic”.

„Cineva e supy şi se comportă imatur, își ia lopățica şi stă bosumflat pe motiv de Iliescu”, a scris paramentarul, vineri, într-o postare pe Facebook.

Senatorul Uniunii Salvați România a subliniat că partidul său a respectat legea, explicând atitudinea față de funeralii:

„USR a respectat la literă legea, doar nu am intrat în hora grețoasă a parastasului omagial în stil sovietic. Că e 2025, nu f...ing 1945 şi asta e o țară liberă. De aia”

Ghinea a făcut trimitere la declarațiile recente ale purtătorul de cuvânt al USR adăugând: „Nu puneți botul la văicăreala secu-TV”.

Cristian Seidler: „Ceea ce am cerut în cadrul Guvernului a fost să nu se declare o zi de doliu național”

Amintim că purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a declarat la RFI că partidul său a respectat legea în privința funeraliilor lui Ion Iliescu, dar că s-a opus declarării unei zile de doliu național:

„Referitor la declararea unei zile ca zi de doliu național, asta este deja o opțiune, e nevoie de o Hotărâre de Guvern, care se poate adopta sau se poate să nu se adopte așa ceva. Noi ceea ce am cerut în cadrul Guvernului a fost să nu se declare o zi de doliu național, din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor”, a precizat Cristian Seidler.

Purtătorul de cuvânt al USR spune că momentul trebuia depășit

Cristian Seidler a mai spus că „dincolo de asta, momentul încărcat emoțional pentru unii și înțelegem acest lucru, credem că astăzi trebuie să fi fost depășit (...). Noi nu am avut o lipsă de respect față de prevederile legale”.

Purtătorul de cuvânt al USR a transmis la RFI un mesaj pentru PSD:

„E nevoie să adoptăm cât mai rapid pachetul II, să fim atenți la detalii, adică lucrurile la care ne-am angajat împreună (...). Cred că-i o dovadă de maturitate politică să participi la actul de guvernare și să avansăm în lucrurile pe care ni le-am asumat împreună în fața Parlamentului și în fața cetățenilor acestei țări”.