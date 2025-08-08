search
Vineri, 8 August 2025
Mesajul USR pentru PSD după tensiunile din Coaliție provocate de funeraliile lui Ion Iliescu: „Momentul trebuie depășit"

Publicat:

Momentul trebuie depășit, participarea la actul de guvernare fiind „o dovadă de maturitate politică”, spune Cristian Seidler, după decizia PSD de a convoca Biroul Permanent din cauza tensiunilor din coaliție, dintre PSD și USR, provocate de funeraliile de stat pentru Ion Iliescu.

Cristian Seidler, purtător de cuvânt USR FOTO: facebook
Uniunea Salvați România îi răspunde PSD-ului, care a acuzat-o de lipsă de respect față de Ion Iliescu.

Decizia USR de a nu participa la funeraliile fostului președinte a deranjat Partidul Social Democrat, care a amenințat că nu participă la următoarea ședință a coaliției. Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, spune la RFI că „e o dovadă de maturitate politică să participi la actul de guvernare. Nu a fost un calcul politic, a fost ceva ce a venit natural, pe baza a ceea ce noi credem”.

Seidler spune că partidul său a respectat legea în privința funeraliilor lui Ion Iliescu

USR de fapt s-a opus declarării unei zile de doliu național, a adăugat el.

„Legea în România prevede că în cazul unui deces al unui fost șef de stat, se organizează funeralii naționale. Nu e o opțiune, nu se votează, nu e nevoie de adoptarea unei Hotărâri de Guvern, asta se întâmplă prin efectul legii. Punct. Noi nu am cerut altceva”, spune Seidler, scrie Mediafax.

Cristian Seidler precizează mai departe că „referitor la declararea unei zile ca zi de doliu național, asta este deja o opțiune, e nevoie de o Hotărâre de Guvern, care se poate adopta sau se poate să nu se adopte așa ceva. Noi ceea ce am cerut în cadrul Guvernului a fost să nu se declare o zi de doliu național, din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor”.

Purtătorul de cuvânt al USR afirmă că „dincolo de asta, momentul încărcat emoțional pentru unii și înțelegem acest lucru, credem că astăzi trebuie să fi fost depășit (…). Noi nu am avut o lipsă de respect față de prevederile legale. Ieri, pentru că există această prevedere legală, e obligație legală, la sediul USR, steagul României a fost în bernă. Dincolo de asta, atunci când există o opțiune legală, să ai o opțiune sau alta, nu-i o chestiune de respect sau de lipsă de respect, din punctul nostru de vedere”.

Apel pentru maturitate politică

Cristian Seidler a transmis și un mesaj pentru PSD: „E nevoie să adoptăm cât mai rapid pachetul II, să fim atenți la detalii, adică lucrurile la care ne-am angajat împreună (…). Cred că-i o dovadă de maturitate politică să participi la actul de guvernare și să avansăm în lucrurile pe care ni le-am asumat împreună în fața Parlamentului și în fața cetățenilor acestei țări”.

Întrebat dacă USR-ul a boicotat funeraliile lui Ion Iliescu pentru a da satisfacție nucleului dur anti-PSD al electoratului Uniunii Salvați România, Cristian Seidler a răspuns: „Nu a fost un calcul politic, a fost ceva ce a venit natural, pe baza a ceea ce noi credem, simțim, am trăit (…). Încerc să traduc acum rapid în română un dicton pe care-l citisem în engleză și care spune: stand up for something you believe in, even if you stand up alone, adică să rămâi în ceea ce crezi, chiar dacă ești singurul care crede în acel lucru”.

Citește și: PSD nu mai participă la ședințele coaliției. Grindeanu: „Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică manifestate de liderii USR”

La rândul său, fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, acuză PSD că folosește pretextul opoziției USR la doliul național pentru Ion Iliescu pentru a convoca o ședință în care să evalueze funcționarea Coaliției, când, în realitate, nemulțumirea ar fi legată de faptul că USR urma să primească 20% din posturile din administrație, conform protocolului de guvernare.

”Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza „situaţia creată în coaliţie” după poziţia USR faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu. Dar oare a uitat că el era vicepreşedinte al PSD în octombrie 2015, când a lăsat pe Ion Iliescu fără funcţia de preşedinte de onoare?

Vă spun eu care este miza adevărată a supărării lui Grindeanu: conform protocolului coaliţiei, USR ar fi trebuit să primească 20% din posturi, atât în administraţia centrală, cât şi cea locală. În cele 40 de judeţe, USR ar fi trebuit să aibă prefecţi + subprefecţi în mai multe UAT-uri.

Și uite așa reușește moartea lui Iliescu să îngroape și PSD-ul”, scrie Clotilde Armand pe Facebook.

Grindeanu a convocat BPN

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a convocat luni, 11 august, Biroul Permanent Național, pentru decizii în legătură cu viitorul Coaliției.

  Liderii PSD sunt de părere că ce s-a întâmplat afectează relațiile dintre semnatarele acordului de guvernare.

”Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului. Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională”, potrivit unei postări pe Facebook a liderului interimar al PSD.  

Politică

