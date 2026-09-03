 Mirabela Grădinaru, alături de Maia Sandu la Chișinău: „Nu ar trebui să existe nicio diferență între protecția copiilor în lumea fizică și cea digitală” | adevarul.ro
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Mirabela Grădinaru, alături de Maia Sandu la Chișinău: „Nu ar trebui să existe nicio diferență între protecția copiilor în lumea fizică și cea digitală”

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Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat joi, la Chișinău, la conferința internațională „Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților”. La eveniment a fost prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Mirabela Grădinaru a participat joi la o conferință la Chișinău.
Mirabela Grădinaru a participat joi la o conferință la Chișinău. Foto: Facebook/România în lumină

Conferința a fost organizată sub egida Președinției Republicii Moldova, de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa.

Discuțiile au vizat dezvoltarea armonioasă a copiilor și adolescenților într-un context marcat de dezvoltarea rapidă a tehnologiei și de utilizarea tot mai intensă a mediului digital.

Mirabela Grădinaru a participat la panelul la nivel înalt „Mediile digitale și sănătatea mintală a tinerilor”, alături de Maia Sandu.

Mirabela Grădinaru: „Tehnologia este un instrument valoros pentru educație și pentru conectare”

În intervenția sa, Prima Doamnă a României a subliniat necesitatea unor măsuri de protecție mai eficiente pentru copii și adolescenți în mediul online. Ea a arătat că responsabilitatea nu aparține unei singure instituții, ci presupune colaborarea autorităților, școlilor, sistemului de sănătate și familiilor.

„Tehnologia este un instrument valoros pentru educație și pentru conectare, dar, fără îndrumare și fără măsuri de protecție, poate deveni dăunătoare”, a transmis Mirabela Grădinaru.

Aceasta a făcut o paralelă între modul în care copiii erau protejați în trecut, în spațiile fizice, și provocările actuale din mediul digital.

„Timp de generații, a proteja un copil a însemnat să construiești spații fizice sigure în jurul lui, acasă, la școală, în comunitate. Existau granițe pe care le puteam vedea și uși pe care le puteam închide. Astăzi, lumea exterioară nu mai are nevoie de o ușă ca să intre în viața copiilor noștri. Poate ajunge la ei printr-un ecran”, a afirmat Prima Doamnă.

În acest context, Mirabela Grădinaru a susținut că protecția copiilor în mediul online trebuie tratată cu aceeași seriozitate ca protecția lor în lumea reală.

„Nu ar trebui să existe nicio diferență între protecția pe care o așteptăm pentru copii în lumea fizică și protecția pe care o cerem pentru ei în lumea digitală. Copiii se mișcă firesc între aceste două medii și este responsabilitatea noastră să îi protejăm în egală măsură”, a mai spus aceasta.

Siguranța online și sănătatea mintală, în centrul discuțiilor

La conferința de la Chișinău au participat decidenți, experți naționali și internaționali, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic, ai societății civile și organizațiilor de tineri.

Panelurile au abordat impactul mediilor digitale asupra siguranței online, sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților.

Discuțiile urmăresc identificarea unor priorități comune și dezvoltarea unor acțiuni naționale coordonate, prin implicarea mai multor sectoare. Un accent important este pus și pe participarea tinerilor la elaborarea și monitorizarea politicilor publice care îi vizează.

Întâlniri cu Maia Sandu și un reprezentant al OMS

În cadrul vizitei la Chișinău, Mirabela Grădinaru a avut și o întâlnire tête-à-tête cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Prima Doamnă a României a avut, de asemenea, o întrevedere bilaterală cu Natasha Azzopardi Muscat, director pentru Sisteme de Sănătate în cadrul Biroului Regional al OMS pentru Europa.

La conferință, Mirabela Grădinaru a fost însoțită de consilierii de stat Diana Punga și Vlad Ionescu.

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