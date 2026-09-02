Nicușor Dan îl primește joi la Cotroceni pe președintele Consiliului European, António Costa

Președintele Nicușor Dan îl va primi joi, 3 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, António Costa.

Nicușor Dan și António Costa Foto: Facebook/Nicușor Dan

Potrivit Administrației Prezidențiale, programul întâlnirii include primirea în Holul de Onoare și o fotografie oficială, convorbiri tête-à-tête, urmate de discuții oficiale și declarații de presă comune.

Șeful statului l-a primit la Cotroceni pe președintele Consiliului European și anul trecut, tot pe 3 septembrie. La acea vreme, cei doi au discutat despre securitatea Europei, rolul României pe flancul estic, situația din Marea Neagră, războiul hibrid și mecanismul SAFE, precum și despre bugetul UE și parteneriatele globale.

„Trăim o perioadă complicată în Europa, iar securitatea europeană este extrem de importantă.

Am discutat despre situația de securitate, România aflându-se în flancul estic. Printre provocările abordate s-au numărat Marea Neagră și strategia UE pentru această regiune, precum și rolul pe care sperăm să-l gestionăm în zona Mării Negre.

Am discutat despre războiul hibrid din aceste zile, despre solidaritatea europeană și despre mecanismul SAFE, care ajută Europa să-și ia securitatea în propriile mâini. Am abordat negocierile privind bugetul UE, direcțiile de coeziune și agricultură, dar și necesitatea ca țările mai puțin dezvoltate să aibă oportunitatea de a-și dezvolta propriile economii în cadrul secțiunii de competitivitate” a declarat președintele României, Nicușor Dan, la acea vreme.