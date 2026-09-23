Siegfried Mureșan: „PSD-ul dă săptămâna viitoare un test al adevărului. Îmi doresc ca socialiștii europeni să știe adevărul despre acțiunile sale politice”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan consideră că votul pe care PSD îl va da la învestirea guvernului pe care îl formează reprezintă un moment decisiv pentru credibilitatea partidului în Uniunea Europeană.

Mureșan spune că votul de săptămâna viitoare va arăta dacă PSD rămâne pe linia pro‑europeană Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Invitat, miercuri seară, la postul B1 TV, Mureșan a acuzat PSD că, prin colaborarea cu AUR în ultimele luni, a creat deja „o problemă majoră de credibilitate” în familia politică europeană.

„Socialiștii europeni trebuie să știe adevărul despre PSD”

Mureșan a explicat că nu urmărește ca socialiștii europeni să negocieze cu PSD, ci să fie informați corect.

„Nu sper ca socialiștii europeni să stea de vorbă cu PSD-iștii noștri neapărat, dar îmi doresc ca socialiștii europeni să știe adevărul despre situația din România și despre acțiunile politice ale PSD”, a afirmat europarlamentarul.

Premierul desemnat a reamintit că, în ultimii ani, socialiștii europeni au avut o „linie roșie” clară, „colaborarea cu partide extremiste, populiste, antieuropene de extremă-dreaptă”.

Siegfried Mureșan a enumerat episoadele de cooperare PSD–AUR:

„Au redactat o moțiune de cenzură PSD–AUR împreună, au depus-o împreună, au votat-o, au cooperat la legea bugetului de stat, au încercat să strice lucrurile la legea decarbonizării, au cooperat pe amendamentul Fritz (...). Nu mai poți spune astăzi una la București și alta la Bruxelles”.

„PSD dă săptămâna viitoare un test al adevărului”

Premierul desemnat a insistat că votul de săptămâna viitoare va arăta dacă PSD rămâne pe linia pro‑europeană sau se aliniază cu AUR:

„PSD-ul dă săptămâna viitoare un test al adevărului, un test pro-european și PSD-ul are de ales: poate vota guvernul nostru pro-european (...sau pot să voteze cu AUR săptămâna viitoare împotriva guvernului pro-european”.

Mureșan a transmis și un avertisment: „Dacă PSD-iștii se alătură AUR și nu votează guvernul, atunci să nu mai spună că sunt pro-europeni, că nu-i mai crede nimeni”.

Premierul desemnat a subliniat că, în acest caz, PSD nu va mai putea convinge „nici electoratul, nici partenerii externi că sunt un partid pro-european”.

Amintim că Sorin Grindeanu i-a cerut premierului desemnat, Siegfried Mureșan, să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a demonstra că își dorește cu adevărat funcția de prim-ministru.

Ca reacție, eurodeputatul Dragoș Pîslaru l-a acuzat de dublu standard și i-a amintit că, atunci când președintele l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru un cabinet din care PSD făcea parte, „nu a șoptit nici măcar un cuvințel despre necesitatea demisiei domnului Tomac din Parlamentul European”.