 O dronă a fost observată pe pista Aeroportului Berlin-Brandenburg. Zborurile au fost suspendate temporar | adevarul.ro
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O dronă a fost observată pe pista Aeroportului Berlin-Brandenburg. Zborurile au fost suspendate temporar

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Spațiul aerian de deasupra Aeroportului Berlin-Brandenburg a fost închis temporar miercuri seară, după ce o dronă a fost observată pe una dintre piste. Zborurile au fost reluate ulterior, însă au fost înregistrate întârzieri.

Zborurile au raportat întârzieri.
Zborurile au raportat întârzieri. Foto: X/@drone_sentry

Drona a fost observată în jurul orei 20.00, ora locală, pe pista nordică a aeroportului. La câteva minute după semnalarea acesteia, spațiul aerian a fost închis, iar operațiunile de zbor au fost suspendate pentru cel puțin 45 de minute, relatează Deutsche Welle.

Mai multe aeronave au fost redirecționate către Aeroportul din Dresda în timpul incidentului. Spațiul aerian a fost redeschis la ora 21.05, însă traficul aerian a revenit treptat la normal, fiind raportate întârzieri.

Tot mai multe drone, observate în apropierea aeroporturilor

Semnalările de drone au devenit tot mai frecvente în apropierea aeroporturilor europene. Berlin-Brandenburg a înregistrat cel mai mare număr de astfel de incidente dintre aeroporturile germane în prima jumătate a anului.

Potrivit datelor furnizate de Serviciul german de control al traficului aerian (DFS), aproximativ 28 de drone au fost observate în zona aeroportului în primele șase luni ale anului. În șapte dintre aceste cazuri, operațiunile de zbor au fost suspendate temporar.

Numărul este în creștere față de anul 2025. Pe parcursul întregului an trecut, autoritățile au înregistrat opt drone la aeroport și în împrejurimile acestuia, potrivit DFS.

Incidentele de acest tip pot determina suspendarea temporară a operațiunilor și redirecționarea aeronavelor, în special atunci când dronele sunt observate în zonele de operare ale aeroporturilor.

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