Mirabela Grădinaru participă la conferinţa despre siguranţa copiilor găzduită de Maia Sandu, la Chişinău

Mirabela Grădinaru participă joi, 3 septembrie, la Chișinău, la o conferință internațională despre siguranța copiilor pe internet și sănătatea mintală.

Mihaela Grădinaru participă la o conferinţă gărduită de Maia Sandu, la Chişinău. Foto: Captură video Facebook

După ce, spre sfârșitul lunii trecute, s-a întâlnit cu o delegație UNICEF condusă de Edouard Beigbeder, director regional al organizației pentru Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Mirabela Grădinaru participă joi, 3 septembrie, la Chișinău, la conferința internațională „Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților”.

La conferința din Republica Moldova va fi prezentă și președinta Maia Sandu. Potrivit Administrației Prezidențiale, printre participanți se numără ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, precum și reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și UNICEF.

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a mai fost la Chișinău în urmă cu câteva zile. Marți, 26 august, s-a întâlnit cu o delegație UNICEF condusă de Edouard Beigbeder, director regional UNICEF pentru Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea drepturilor copilului și pe consolidarea participării copiilor și tinerilor la deciziile care le influențează viața.

Edouard Beigbeder a apreciat progresele făcute de România în ceea ce privește participarea copiilor la procesul decizional. Oficialul UNICEF a subliniat că tinerii au dreptul să fie ascultați în privința problemelor care le vor influența viitorul.