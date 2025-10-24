search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
Ministrul Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru își publică diplomele, după exemplul premierului Bolojan

Publicat:

După ce premierul Ilie Bolojan și-a publicat diploma de absolvire pentru a lămuri neclaritățile privind studiile sale, europarlamentarul Dragoș Pîslaru a făcut publice opt documente academice, invocând nevoia de transparență și onestitate în spațiul public.

Diploma licență ASE a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru. Sursa: FB
Diploma licență ASE a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru. Sursa: FB

Premierul Ilie Bolojan a publicat miercuri diploma de absolvire a Facultății de Matematică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, după ce în spațiul public au apărut informații care sugerau că nu ar fi intrat din primul an la facultate.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile mele, doresc să fac următoarele precizări. Imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni. În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea pauză menționată între finalizarea liceului și începerea facultății”, a transmis premierul într-un mesaj publicat pe pagina Guvernului.

Ilie Bolojan a precizat că a urmat forma de studii de trei ani la specializarea Matematică și că toate documentele pot fi verificate. „Toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective”, a adăugat șeful Executivului.

În semn de solidaritate față de demersul premierului, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a publicat la rândul său opt diplome și certificate academice, care acoperă etapele sale de formare profesională în țară și în străinătate.

Printre acestea se află diploma de licență și cea de doctor în economie obținute în România, masterul de la London School of Economics, cursurile urmate la Harvard Business School, Universitatea de Economie și Afaceri din Viena și la National University of Ireland, precum și o diplomă profesională acordată de Institute of Directors din Marea Britanie.

„După zeci de ani în care mulți impostori s-au perindat în funcții publice, e normal să fim sceptici cu cei care iau decizii în numele nostru. În spirit de solidaritate cu demersul premierului Ilie Bolojan și pentru a economisi timp pentru alte investigații de acest fel, las aici diplomele mele academice. Oamenii politici trebuie să fie nu doar competenți, ci și cinstiți și transparenți. Doar prin transparență, profesionalism și rezultate concrete vom reuși să reclădim încrederea în societatea noastră”, a scris Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

Gestul celor doi politicieni vine într-un moment în care tema verificării diplomelor de studii revine frecvent în dezbaterea publică, după mai multe cazuri controversate privind veridicitatea actelor de învățământ ale unor demnitari.

Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
