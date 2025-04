Premierul Marcel Ciolacu a declarat că va prezenta public atât diploma de Bacalaureat, cât și cea de licență, împreună cu foile matricole, după alegerile prezidențiale. Declarația vine în contextul unei controverse mai vechi legate de studiile sale.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV.

„Am şi foile matricole. Şi eu m-am minunat, la unele am avut note mici, la unele note mari”, a spus Ciolacu, răspunzând unei întrebări despre studiile sale. Premierul a afirmat că este pregătit să ofere toate documentele necesare pentru a lămuri suspiciunile apărute în spațiul public.

Pe 2 septembrie 2023, Ciolacu anunța că a susținut Bacalaureatul în 1986 și că a obținut o medie „suficient de bună”, fără a menționa nota exactă. O zi mai târziu revenea cu detalii: media la Bacalaureat a fost 7,03, iar la licență 9. Totuși, documentele nu au fost arătate publicului nici până acum.

„Sper că s-au lămurit din acest moment şi nu o să vină cineva acum să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit când am avut examenul de licenţă”, spunea Ciolacu atunci, într-un clip postat pe TikTok.