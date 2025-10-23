Ioana Dogioiu, întrebată dacă Bolojan nu a intrat din primul an la facultate: „Un an de zile a făcut armată”

Premierul a absolvit programul de studii de trei ani al Facultăţii de Matematică, din cadrul Universităţii Timişoara, a explicat, joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, precizând că Ilie Bolojan a intrat din primul an la facultate, dar un an de zile a făcut armata.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a fost chestionat pe marginea acestui subiect după ce în presă a apărut informaţia potrivit căreia premierul Ilie Bolojan n-ar fi intrat din primul an la facultate.

UPDATE Reacția premierului

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile mele, doresc să fac următoarele precizări:

Imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni. În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea „pauză” menționată între finalizarea liceului și începerea facultății.

În ceea ce privește durata studiilor universitare, specializarea Matematică avea, la acel moment, două trasee distincte: unul de 3 ani pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial și unul de 5 ani pentru cei care vizau predarea la liceu. Eu am urmat forma de 3 ani.

Așadar, toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective. Consider important ca aceste precizări să fie cunoscute, pentru a nu se mai specula pe teme care pot fi ușor lămurite prin fapte și documente”, a explicat premierul Ilie Bolojan pe pagina de Facebook a Guvernului.

Știrea Inițială

Premierul a absolvit programul de studii de trei ani al Facultăţii de Matematică, din cadrul Universităţii Timişoara, a explicat, joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, precizând că Ilie Bolojan a intrat din primul an la facultate, dar un an de zile a făcut armata.

„Trebuie ţinut cont că, la vremea respectivă, cei care intrau la facultate trebuia să se ducă, băieţii vreau să zic, se duceau un an în armată. Asta era regula jocului. Deci întotdeauna băieţii aveau un an între momentul în care erau admişi la facultate şi momentul în care începea efectiv facultatea. Pe vremea aia, vă aduc aminte, sigur e din vremea noastră, a celor care am prins acele vremuri, armata era obligatorie. Nu era nici voluntară, cum urmează să fie, nici profesionalizată, cum e deja. Deci domnul Bolojan a intrat din primul an la facultate, dar un an de zile a făcut armată”, a spus Ioana Dogioiu.

Facultatea de Matematică avea, la acea vreme, două programe de studii, unul de cinci ani, care îţi permitea o carieră de cadru didactic în învăţământ, inclusiv în învăţământul universitar, şi unul de trei ani, care le permitea absolvenților să fie profesori doar în învăţământul preuniversitar:

„Domnul Ilie Bolojan, conform diplomei sale de absolvire eliberată de Universitatea de Vest din Timişoara, a absolvit programul de studii de 3 ani. A absolvit programul de studii de 3 ani al Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii Timişoara”.