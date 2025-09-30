Video Nicușor Dan propune altă modalitate de predare pentru ca elevii să nu mai urască matematica

Președintele României, Nicușor Dan, susține că matematica a ajuns să fie respinsă de majoritatea copiilor români, nu din cauza dificultății materiei, ci a modului în care aceasta este predată.

„Astăzi, 60% dintre copii urăsc matematica pentru că simt că sunt descalificați social prin faptul că nu știu să facă anumite lucruri. Nu despre asta e vorba. Matematica trebuie să ne ajute să ne structurăm mintea, ca să ne fie utilă în viață”, a declarat șeful statului, la finalul conferinței „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”.

Întrebat cum îl ajută matematica în funcția pe care o ocupă, Nicușor Dan a explicat că disciplina i-a oferit un reflex important. „Reflexul pe care ți-l dă matematica este acela de a pune lucrurile în ordine, iar dacă faci matematică mult timp, această abilitate o dobândești”, a spus el.

Nicușor Dan a atras atenția că România încă are un avantaj competitiv, datorat tradiției sale în educația tehnică, moștenită de la mari reformatori precum Spiru Haret sau Grigore Moisil.

Potrivit șefului statului, școala are ca sarcină să facă matematica atractivă pentru copii.

„Matematica trebuie să aibă un rol important, dar predată astfel încât să dezvolte capacitatea de gândire și nu doar rețete”, a subliniat președintele.