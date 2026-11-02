Mesajul lui Nicușor Dan pentru noua președintă a Bulgariei. Iliana Iotova, așteptată în România

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o pe Iliana Iotova pentru alegerea în funcția de președinte al Bulgariei și a invitat-o în România, pentru discuții privind cooperarea bilaterală și securitatea regiunii Mării Negre.

Nicușor Dan a felicitat-o pe Iliana Iotova Foto: Presidency.ro

„Felicitări @IlianaIotova pentru alegerea în funcția de președinte al Bulgariei! Aștept cu interes să continuăm colaborarea strânsă și să aprofundăm cooperarea dintre țările noastre”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Președintele României a subliniat că cele două state au numeroase obiective comune, în calitate de vecini, parteneri în Uniunea Europeană și aliați în NATO.

„În calitate de vecini, parteneri în UE și aliați în NATO, putem face multe împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre, începând cu Marea Neagră. Aștept cu interes să o primesc în curând în România pe președinta Iotova”, a mai scris șeful statului.

Iotova, fostă jurnalistă și europarlamentară, a devenit prima femeie care ocupă funcția de președinte al Bulgariei în urma scrutinului de duminică. Ea preluase deja atribuțiile de șef al statului în ianuarie 2026, după demisia lui Rumen Radev.

Pe 14 octombrie, Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică cu Iliana Iotova, în urma atacurilor cu drone asupra unor nave comerciale în largul coastei bulgare. Cei doi au convenit ca România și Bulgaria să colaboreze pentru susținerea unor măsuri mai ferme de combatere a dronelor la nivelul Uniunii Europene și NATO, în vederea protejării navigației comerciale în Marea Neagră.