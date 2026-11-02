Alegeri în Bulgaria: Andrei Ghiurov și-a recunoscut înfrângerea înainte de încheierea numărării voturilor

Iliana Iotova a câștigat alegerile prezidențiale din Bulgaria, cu 57,68% din voturi, după numărarea a 99,56% dintre procesele-verbale. Contracandidatul său, Andrei Ghiurov, care a obținut 39,35%, și-a recunoscut înfrângerea.

Iliana Iotova a câștigat alegerile prezidențiale din Bulgaria Foto: Hristo Vladev/Anadolu via Getty Images

Câștigătorii alegerilor prezidențiale sunt tandemul Iliana Iotova - Kiril Vâlcev. Rezultatul este confirmat de datele centralizate după procesarea a 99,56% dintre procesele-verbale din secțiile de votare, transmise comisiilor electorale regionale, relatează BNR.

Iotova și Vâlcev au obținut 57,68% din voturi, fiind susținuți de peste 1.090.000 de alegători. Andrei Ghiurov și Gheorghi Kandev au primit 39,35% din voturi, respectiv peste 744.000.

Iotova a câștigat scrutinul în 28 dintre regiunile electorale ale țării. Ghiurov s-a clasat pe primul loc în trei dintre acestea: circumscripțiile 23 și 24 din Sofia și cea din Kardzhali.

Peste 91% dintre procesele-verbale din secțiile de votare din străinătate au fost numărate. Andrei Ghiurov a obținut 55,4% din voturile exprimate de cetățenii bulgari din diaspora, în timp ce Iotova a fost susținută de 42,2% dintre aceștia.

Datele din procesele-verbale vor fi reverificate după ce documentele vor ajunge la Comisia Electorală Centrală, odată cu predarea lor de către comisiile regionale. Ulterior, vor fi anunțate rezultatele finale.

Andrei Ghiurov și-a recunoscut înfrângerea

Candidatul la președinție Andrei Ghiurov și-a recunoscut înfrângerea după turul al doilea al alegerilor prezidențiale, desfășurat la 1 noiembrie, în urma rezultatelor prezentate de institutele de sondare, care o indicau drept câștigătoare pe Iliana Iotova.

„Acceptăm rezultatele așa cum sunt, oricât de surprinzătoare ar putea fi diferența dintre sondajele realizate la ieșirea de la urne și numărătoarea paralelă a voturilor. În cele din urmă, acesta este votul cetățenilor bulgari”, a declarat Andrei Ghiurov, citat de presa bulgară.

„Suntem pregătiți să demonstrăm că, deși campania s-a încheiat, responsabilitatea nu se oprește aici. Trebuie să tragem statul la răspundere, pentru că acesta trebuie să lucreze în interesul cetățenilor bulgari, nu în propriul interes”, a adăugat candidatul.

Ghiurov le-a mulțumit tuturor bulgarilor care și-au exercitat dreptul de vot, precum și partidelor care au susținut „o campanie care a încercat să-și extindă sprijinul și să ajungă la cetățenii bulgari, indiferent de apartenența lor politică”.

El a avertizat că urmează numeroase provocări și perioade dificile și a făcut apel la unitate în societate, în locul diviziunilor.

Influența politică a lui Rumen Radev

Scrutinul a reprezentat primul test electoral major pentru partidul Bulgaria Progresistă, formațiunea premierului Rumen Radev, considerat apropiat de Moscova, care și-a exprimat susținerea pentru Iotova. La alegerile parlamentare din aprilie, partidul a obținut 131 dintre cele 240 de mandate din Parlament, asigurându-și majoritatea absolută.

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Observatorii politici notează că victoria acesteia menține președinția sub influența majorității aflate la guvernare. O asemenea concentrare a puterii ar putea îngreuna exercitarea unui control eficient asupra deciziilor politice ale instituțiilor, avertizează aceștia, notează AP.

În vârstă de 62 de ani, Iotova a preluat funcția de președinte în ianuarie, după ce Radev a demisionat pentru a candida la alegerile parlamentare. Ulterior, ea a candidat pentru obținerea propriului mandat prin vot direct.

Se așteaptă ca Iotova să continue politica lui Radev de menținere a Bulgariei pe parcursul său european, susținând în același timp îmbunătățirea relațiilor cu Rusia și ridicarea sancțiunilor impuse Moscovei.

După ce și-a exprimat votul duminică, Iotova a declarat că a votat pentru o Bulgarie care își ia singură deciziile și are o voce puternică pe scena internațională.

Poziția Bulgariei față de Rusia și războiul din Ucraina

Bulgaria a aderat la NATO în 2004 și la Uniunea Europeană în 2007. Deși în Parlament există un consens larg în privința orientării prooccidentale a țării, sentimentele favorabile Rusiei, alimentate de legăturile istorice și culturale tradiționale dintre cele două state, au divizat societatea, în special după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Atât Iotova, cât și Radev au susținut o soluție diplomatică pentru încheierea războiului din Ucraina, însă au evitat să se pronunțe clar cu privire la o posibilă implicare a Rusiei în atacurile cu drone din regiunea Mării Negre.

În timpul unei dezbateri televizate între cei doi candidați la președinție, Iotova a pledat pentru un acord la care să participe atât Ucraina, cât și Rusia, afirmând că „pacea poate veni doar prin negocieri”.

De asemenea, ea a propus organizarea unei reuniuni pe teme de securitate la care să participe toate cele șase state riverane Mării Negre, în vederea semnării unui moratoriu asupra ostilităților.

Ce atribuții are președintele Bulgariei

Președinția Bulgariei are, în principal, un rol ceremonial. Deși șeful statului nu deține puteri executive, iar toate deciziile politice majore trebuie aprobate de Parlament, alegerea directă îi conferă președintelui o autoritate politică mai mare.

Președintele este comandantul suprem al forțelor armate și poate să se opună prin veto unor acte legislative. De asemenea, semnează tratatele internaționale și numește ambasadorii.

Președinții Bulgariei sunt aleși pentru un mandat de cinci ani și nu pot ocupa funcția pentru mai mult de două mandate.