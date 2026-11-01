De la presǎ la conducerea statului. Cine este Iliana Iotova, prima femeie care a ajuns președinte al Bulgariei

Fostă jurnalistă, europarlamentară și vicepreședintă, Iliana Iotova a devenit președintele Bulgariei la 23 ianuarie 2026, după demisia lui Rumen Radev. Parcursul său politic este legat de Partidul Socialist Bulgar și de aproape un deceniu de activitate în Parlamentul European.

Cine e Iliana Iotova Foto: Getty Images

Iliana Iotova este prima femeie ajunsă la conducerea statului bulgar. Fostă vicepreședintă a țării, ea a preluat funcția de președinte la 23 ianuarie 2026, după ce Curtea Constituțională a constatat încetarea anticipată a mandatului lui Rumen Radev, în urma demisiei acestuia, potrivit Președinției Bulgariei și Radio Bulgaria.

Iotova a preluat atribuțiile pentru perioada rămasă din mandatul prezidențial, conform regulilor constituționale. Radev își anunțase demisia într-un mesaj adresat națiunii la 19 ianuarie 2026.

Ce atribuții are președintele într-o republică parlamentară

Bulgaria este o republică parlamentară, nu prezidențială, potrivit articolului 1 din Constituție. Președintele este șeful statului, simbolizează unitatea națiunii și reprezintă țara în relațiile internaționale. Conducerea și aplicarea politicii interne și externe revin însă Guvernului, conform articolului 105.

În funcția de președinte, Iotova are un rol important în formarea guvernului: consultă grupurile parlamentare și încredințează succesiv mandatele pentru alcătuirea unui cabinet, în condițiile Constituției. Dacă procedura eșuează, numește un guvern interimar și convoacă alegeri anticipate. Alegerea premierului interimar este limitată la categoriile de titulari ai unor funcții publice enumerate în Constituție.

Șefa statului poate trimite motivat o lege înapoi Parlamentului pentru o nouă dezbatere, dar nu o poate bloca definitiv: legislativul o poate adopta din nou cu votul a mai mult de jumătate din totalul deputaților. Președintele dispune publicarea legilor și stabilește datele alegerilor parlamentare și locale, precum și data unui referendum național decis de Parlament.

Președintele este și comandantul suprem al forțelor armate și conduce Consiliul Consultativ pentru Securitate Națională. Alte atribuții includ numirea ambasadorilor la propunerea Guvernului, acordarea cetățeniei și a azilului și exercitarea dreptului de grațiere. Aceste competențe nu echivalează cu preluarea conducerii curente a Guvernului.

De la televiziune la politică

Născută la 24 octombrie 1964, Iliana Iotova a studiat la liceul francez „Alphonse de Lamartine” din Sofia și a absolvit filologia bulgară la Universitatea „Sf. Kliment Ohridski” din capitala Bulgariei, potrivit biografiei oficiale.

Între 1990 și 1997, a lucrat la Televiziunea Națională Bulgară, unde a fost reporter, editor, prezentatoare de știri și șefă a direcției de știri. În 1997, a trecut la conducerea serviciului de presă al Consiliului Național al Partidului Socialist Bulgar, funcție pe care a ocupat-o până în 2007.

A fost deputată în Parlamentul Bulgariei între 2005 și 2007, apoi membră a Parlamentului European din 2007 până în 2017. În legislativul european a activat în grupul socialiștilor și democraților.

Printre temele activității sale europene s-au numărat combaterea terorismului, protecția datelor personale, gestionarea crizei refugiaților și aderarea Bulgariei la spațiul Schengen. În mandatul european din perioada 2014–2017, a fost vicepreședintă a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne.

Două alegeri câștigate alături de Rumen Radev

Iliana Iotova a fost aleasă vicepreședintă în noiembrie 2016, alături de Rumen Radev, și a intrat în funcție la 22 ianuarie 2017. Cei doi au fost realeși în noiembrie 2021 pentru un al doilea mandat.

Ca vicepreședintă, Iotova s-a concentrat asupra comunităților bulgare din străinătate, sprijinirii școlilor duminicale bulgare și promovării studierii limbii bulgare, relatează Radio Bulgaria. Biografia oficială precizează că vorbește fluent franceza și cunoaște rusa și engleza.