Președintele Nicușor Dan a felicitat-o pe prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei. „Aștept să dezvoltăm în continuare această relație specială”

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o marți, 21 octombrie, pe Takaichi Sanae, prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei, pentru alegerea sa în funcția de șefă a guvernului.

În cadrul unui mesaj publicat pe X, președintele României i-a transmis „călduroase felicitări” lui Takaichi Sanae, pentru „alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”.

„Țările noastre împărtășesc legături istorice bazate pe valori și obiective comune, confirmate de puternicul nostru Parteneriat Strategic. Aștept cu interes să dezvoltăm în continuare această relație specială”, a transmis Nicușor Dan pe X.

Naţionalista Sanae Takaichi, preşedinta Partidului Liberal Democrat (PLD), a fost confirmată marţi ca prim-ministru al Japoniei, devenind prima femeie din istoria ţării care ocupă această funcţie, graţie unei coaliţii parlamentare formate cu o zi înainte în urma unor negocieri de ultim moment.

Sanae Takaichi a câştigat pe 4 octombrie preşedinţia Partidului Liberal Democrat (PLD), formaţiunea conservatoare de dreapta aflată la putere aproape fără întrerupere din 1955. Însă PLD, din ce în ce mai nepopular, în special din cauza unui scandal financiar, şi-a pierdut în ultimele luni majoritatea în cele două camere ale Parlamentului. Iar aliatul său tradiţional, partidul centrist Komeito, a părăsit coaliţia existentă din 1999, nemulţumit de scandal şi de opiniile conservatoare ale noului lider PLD Takaichi.

Pentru a-şi asigura alegerea în fruntea guvernului şi a-i succeda premierului demisionar Shigeru Ishiba, Takaichi a format luni o alianţă cu Partidul Japonez pentru Inovare (Ishin), o formaţiune reformistă de centru-dreapta.

Ea s-a angajat să „consolideze economia japoneză şi să refacă Japonia pentru a o transforma într-o ţară capabilă să-şi asume responsabilităţile faţă de generaţiile viitoare”.