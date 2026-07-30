Mii de crescători de animale au protestat, joi, 30 iulie 2026, în Capitală, cerând măsuri urgente care să ducă la ridicarea interdicției de a-și exporta animalele în Europa și în țările terțe. „Dacă nu se extind exporturile, murim!”.

Protestul oierilor s-a încheiat fără să li se spună ce li se pregătește și fără ca măcar crescătorii de animale să-i transmită direct premierului ce-i doare. Protestul a început în fața ANSVSA, unde oierii au mers să ceară explicații, dar mai ales demisia președintelui instituției, pe care-l acuză că nu a gestionat eficient focarele de boală izbucnite în țară, ceea ce a dus, în cele din urmă, la interzicerea, de către Comisia Europeană, a exporturilor de animale vii pe care România le realiza către țări din Uniunea Europeană, dar mai ales către state terțe. De la ANSVSA s-a plecat către Guvern, unde fermierii sperau că se vor întâlni cu premierul Ilie Bolojan.

„Premierul nici măcar nu ne-a primit, ca să vedeți câtă lipsă de interes, câtă batjocură. Vin peste 2.000 de oameni la București și tu nu poți să stai o jumătate de oră de vorbă cu ei!”, a reacționat Constanța Ștefan, președinta Asociației „Țara Loviștei”, pentru „Adevărul”.

Oierii s-au întâlnit la Guvern cu vicepremierul Tanczos Barna, care le-a transmis că prim-ministrul va fi informat cu privire la solicitările lor și că se vor lua măsuri.

Fermierii au plecat spre casă dezamăgiți, după o zi caniculară în care au avut de îndurat, spun aceștia, și căldura, dar mai ales disprețul guvernanților. S-a întâmplat și ceea ce mulți dintre ei nu-și doreau, anume ca diverse personaje politice, sub pretextul că le oferă ajutor, să „tulbure apele”.

Pentru că nu s-a stabilit nimic clar în urma discuțiilor, oierii iau în calcul inclusiv să dea semnale mai puternice, cum ar fi blocarea drumurilor.

„Se va începe vaccinarea în două județe”

Deși planul final nu le-a fost expus, Constanța Ștefan a dezvăluit că, din cele vehiculate, se ia în calcul vaccinarea antipestă în două județe, Tulcea și Constanța, urmând ca estul țării să fie păstrat liber de pesta micilor rumegătoare.

„Se va începe vaccinarea în două județe, iar în rest vor fi supravegheate și monitorizate foarte atent fermele. Nu se vor mai ucide animalele, decât cele care sunt bolnave. Vor fi separate cele bolnave de celelalte, adică tot felul de măsuri se vehiculează, care nu știu dacă vor fi pe placul Uniunii Europene”, a mai spus Ștefan.

Fermierii din Tulcea și Constanța se vor afla într-o situație mai mult decât delicată, spune reprezentanta Asociației „Țara Loviștei”. „Acolo va fi dezastru, pentru că vor trebui să dea, probabil, despăgubiri. Oamenii nu vor mai putea vinde nici laptele, nici carnea, decât procesate termic. Și doar în România. (...) E urât. E urât, n-avem un plan concret, toți ne spun - să vedem, vom discuta, vom analiza -. Păi cum să mai analizezi când tu ai peste 2.500 de oameni în stradă?”, a mai spus Ștefan.

Efectele dezastrului încep să se instaleze. „Mai grav este că ne pierdem piețele. Deja Spania a început să exporte iar animalele vii în Iordania și nu mai exportase de 2 ani. Și ușor, ușor o să ne pierdem piețele. Va fi foarte greu să ne revenim, dacă ne vom mai reveni”, a mai spus Ștefan.

„Cine nu e mulțumit să ia aracet”. Un oier își îndeamnă colegii de breaslă să nu lase la preț: „La market, cât e prețul, atât plătește!”

Va fi nevoie, a precizat reprezentanta Asociației „Țara Loviștei”, de renegocierea certificatelor sanitare, asta dacă se vor găsi și state, țări arabe, care să primească și animale vaccinate. Prețul a scăzut deja foarte mult sub prețul de cost, astfel că dacă pe fermieri îi costă 17-18 lei/kg să ducă animalele la parametrii doriți de achizitori, li se plătește în schimb 12-13 lei/kg.

„În situații de criză, când prețul se micșorează sub prețul de cost, statul trebuie să ofere un preț minim garantat și să acopere diferența. Așa se procedează în situații de criză în toate țările civilizate”, a mai spus Ștefan.

„Nu e o situație care se va rezolva imediat”

Dezamăgit de cele întâmplate s-a declarat și președintele Asociației Oierilor din România, Maniu Vonica. „Rezultatul - sub așteptări. Am avut o întâlnire la Guvern, în Palatul Victoria, ne-am fi așteptat să ne întâlnim cu domnul prim-ministru Bolojan. (...) A venit doar domnul vice-premier, ministrul interimar al Agriculturii Tanczos Barna. Vedem o deschidere destul de bună, ni se pare că e destul de interesat și dorește să găsească și dânsul o soluție”, a spus președintele AOR.

Crescătorii de animale cer să se identifice soluțiile și mai ales să se treacă la implementare, pentru că timpul trece și deja ei nu mai pot suporta costurile cu animalele pe care ar fi trebuit să le vândă până acum.

„Dânsul ne-a spus că are un mic plan de măsuri pe care le-a și discutat și le-a propus Autorității Naționale Sanitare Veterinare și împreună cu Colegiul Medicilor să le analizeze și, dacă după dezbatere vor pica de acord asupra lor, ni le vor comunica și nouă. (...) Sunt unele lucruri care trebuie făcute și respectate, bineînțeles, de toată lumea. Nu e o situație care se va rezolva imediat, doar să facem pași care să ne ajute să ajungem măcar la deblocarea exportului pentru țările terțe în primul rând”, a mai spus Maniu Vonica.

Sunt lucruri care nu au funcționat bine și care trebuie corectate și probabil și acestea au dus la situația din prezent, sunt de acord fermierii. Ce se cere acum este decizie rapidă și acțiune, pentru că „pierdem timp prețios, timpul nu curge în favoarea noastră”.

Prețurile au scăzut drastic, însă nici măcar la aceste prețuri mici nu se cumpără, pentru că în România consumul de carne de oaie este extrem de redus. Singura salvare pentru crescătorii de animale rămâne deblocarea exporturilor, un obiectiv care, sunt conștienți fermierii, nu se va întâmpla peste noapte, ci peste câteva luni, iar asta în cel mai optimist scenariu.