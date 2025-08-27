Amenințări cu moartea la adresa mai multor moldoveni de Ziua Indepedenței. Poliția denunță compromiterea sărbătorii

Mai mulți moldoveni au fost amenințați cu moartea de Ziua Independenței Republicii Moldova, anunță reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP), care denunță încercarea de a umbri evenimentele organizate în contextul sărbătorii.

Conform angajaților IGP, printe moldovenii amenințați cu moartea sunt jurnaliști și funcționari publici.

,,Instituția noastră califică aceste acțiuni, așa cum a anunțat și ieri, drept tentativă de a compromite evenimentele organizate de Ziua Independenței Republicii Moldova și de a intimida cetățenii”, au precizat responsabilii IGP.

Totodată, polițiștii au venit cu un îndemn către cetățenii moldoveni, subliniind că întreprind măsuri pentru identificarea autorilor acestor mesaje.

,,Îndemnăm populația să ignore acest gen de mesaje și să sesizeze Poliția în caz că au recepționat astfel de mesaje.Ofițerii de investigație dețin deja mai multe informații în acest sens și întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea persoanelor implicate”, au conchis oamenii legii.

Destabilizări din partea susținătorilor lui Șor

Anterior, IGP a avertizat că, de Ziua Independenței Republicii Moldova, marcată la data de 27 august, se pregătesc destabilizări. Instituția a îndemnat cetățenii să nu se implice în provocări organizate de persoane care reprezintă interesele Moscovei, făcând referire la membrii organizației criminale conduse de oligarhul fugar Ilan Șor.

Responsabilii Inspectoratului General al Poliției au făcut publice câteva interceptări, iar conform acestora, un bărbat îi instruia pe participanți cum să acționeze.

„Băieți, planul e următorul: ne întâlnim diseară, între 16:30 și 16:40, în centru. Ne vom împărți în grupuri de câte zece persoane, în colțuri diferite, ca să nu atragem atenția. Mergem la mașină, luăm fiecare câte un balon. Ne adunăm, filmăm un videoclip pentru număr, aruncăm baloanele și strigăm de trei ori: «Rușine! Rușine!». Va fi ca un mini-protest. Apoi ne împărțim din nou în grupuri de câte patru-cinci persoane, în locuri diferite, ca să nu fim observați. Dacă ne oprește cineva, deși sperăm să nu se întâmple – nu spunem cine ne-a adăugat sau cine a organizat totul”, conform interceptării.

În data de 27 august, Republica Moldova celebrează 34 de ani de la proclamarea independenței. La Chișinău vor fi organizate mai multe evenimente dedicate acestei zile, care au început la ora 09:00 cu depunerea de flori de către liderii de la Chișinău la monumentul „Maica Îndurerată”, iar apoi la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

La sărbătoare vor participa și președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.