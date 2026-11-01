Luca Niculescu nu merge în Parlament să explice deficitul bugetar. Cu cine se întâlnește la aceeași oră

Premierul Luca Niculescu nu va participa luni, 2 noiembrie, la „Ora prim-ministrului”, programată în Camera Deputaților la solicitarea AUR, pentru a da explicații despre deficitul bugetar. Șeful Guvernului are programată, la aceeași oră, o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor.

Luca Niculescu, premier Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat miercuri, 28 octombrie, solicitarea AUR privind participarea premierului la „Ora prim-ministrului”, însă se aștepta o confirmare din partea șefului Guvernului.

Potrivit ordinii de zi a Camerei Deputaților, dezbaterea a fost programată pentru luni, 2 noiembrie, de la ora 16:00.

Însă, potrivit programului transmis de Guvern, Luca Niculescu are programată tot luni, de la ora 16:00, o întâlnire cu reprezentanții confederațiilor sindicale, la Palatul Victoria.

Solicitările AUR

În solicitarea transmisă Camerei Deputaților, AUR a cerut premierului să prezinte situația deficitului bugetar pentru 2026, măsurile de reducere a acestuia în următorii ani și impactul financiar al acestora.

„Solicităm primului-ministru să prezinte Parlamentului: (a) deficitul ESA estimat pentru 2026 și reconcilierea cu deficitul cash; (b) lista măsurilor, cu impactul fiecăreia în lei, pentru 2027–2030, inclusiv ținta pentru 2028; (c) cum va fi atinsă ținta de sub 3% (2,8%) din PIB în 2030 fără taxe noi și fără tăierea investițiilor publice; (d) de ce ținta cash pentru 2026 (6,2% din PIB) este peste ținta ESA (6,0%), invers față de 2024–2025, când deficitul ESA a depășit deficitul cash, și ce plăți din anii anteriori explică această diferență”, se arată în document.

Programul premierului

Potrivit programului oficial, Luca Niculescu va participa luni, de la ora 9:00, la ceremonia de semnare a documentelor prin care Ministerul Apărării din Republica Moldova devine partener în proiectul SAFE „Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți”.

La evenimentul de la Palatul Victoria vor participa și ministrul Apărării Naționale din România, Ștefan Radu Oprea, și omologul său din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi.

De la ora 16:00, premierul are programate consultări cu reprezentanții confederațiilor sindicale, tot la Palatul Victoria.