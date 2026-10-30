Prima rectificare bugetară din 2026 se aprobă vineri. Guvernul alocă bani pentru sănătate, pensii și primării

Guvernul condus de Luca Niculescu va aproba vineri prima rectificare bugetară din acest an, destinată acoperirii unor urgențe din mai multe domenii, în special sănătate și pensii.

Luca Niculescu, prim-ministru Foto: Mălina Norocea/Inquam Photos

Guvernul se reunește vineri la prânz în ședință să aprobe prima rectificare bugetară din acest an.

Potrivit proiectului publicat de Ministerul Finanțelor, se prevăd fonduri suplimentare pentru sănătate, pensii și administrațiile locale, în condițiile în care ministerele au solicitat aproximativ 60 de miliarde de lei în plus.

Vorbim de acoperirea cheltuielilor urgente până la sfârșitul anului, în special pentru medicamente, servicii medicale, pensii, salarii și plata datoriilor administrațiilor locale.

În același timp, sunt reduse alocările despre care autoritățile estimează că nu vor mai putea fi utilizate în 2026.

„E o rectificare importantă, care își propune să acopere nevoile esențiale primare din acest moment, care sunt în special în zona de Sănătate: Ministerul Sănătății, Casa de Sănătate, Ministerul Agriculturii, dar să păstreze de asemenea un echilibru foarte important în perspectiva finalizării anului 2026 și a încadrării României în ținta de deficit pentru anul 2026”, a declarat joi Alexandru Nazare.

Sănătatea și pensiile, cei mai mulți bani

Cele mai mari alocări sunt prevăzute pentru sistemul sanitar. Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate crește cu 3,22 miliarde de lei, bani destinați medicamentelor compensate, materialelor sanitare și decontării serviciilor medicale, inclusiv a celor oferite în spitale.

Separat, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va putea utiliza aproximativ 3,9 miliarde de lei din fondurile deja aprobate la începutul anului, dar care au fost reținute până acum. Ministerul Sănătății primește, la rândul său, 774 de milioane de lei pentru plata salariilor personalului din serviciile de ambulanță, funcționarea unităților de primiri urgențe și a serviciilor SMURD, precum și pentru programele de sănătate derulate în spitale.

Fonduri suplimentare sunt prevăzute și pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Bugetul asigurărilor sociale de stat este majorat cu 3,47 miliarde de lei, iar bugetul Ministerului Muncii crește, per sold, cu aproximativ 3,3 miliarde de lei.

Ministerul Afacerilor Interne beneficiază, de asemenea, de alocări suplimentare de aproximativ 631 de milioane de lei, inclusiv pentru plata pensiilor. Administrațiile locale primesc peste 2,8 miliarde de lei, bani destinați achitării datoriilor restante și finanțării unor servicii publice esențiale.

Din această sumă, două miliarde de lei sunt alocate pentru stingerea plăților restante ale primăriilor și ale instituțiilor din subordine, inclusiv spitale. Restul fondurilor vor susține serviciile de asistență socială, protecția copilului, îngrijirea persoanelor vârstnice și cheltuielile unor unități de învățământ.

În plus, Ministerul Agriculturii beneficiază de 1,47 miliarde de lei pentru proiectele finanțate din fonduri europene, iar bugetul destinat investițiilor este majorat cu 900 de milioane de lei, până la 170,1 miliarde de lei. Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei În urma rectificării, veniturile bugetului general consolidat sunt revizuite în scădere cu 4,7 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile se reduc cu 1,2 miliarde de lei.

Astfel, deficitul bugetar crește în valoare nominală cu 3,5 miliarde de lei, ajungând la 130,3 miliarde de lei. Cu toate acestea, Guvernul menține ținta de deficit cash la 6,2% din PIB, în condițiile în care valoarea estimată a produsului intern brut nominal a fost actualizată la 2.086,3 miliarde de lei.

Proiectul are la bază execuția bugetară din primele nouă luni ale anului, perioadă încheiată cu un deficit de 3,81% din PIB, comparativ cu 5,31% din PIB în aceeași perioadă din 2025.

Pentru a asigura finanțarea cheltuielilor urgente, Ministerul Finanțelor a analizat execuția bugetară a fiecărei instituții și a redus alocările pentru proiectele care nu mai pot fi realizate până la finalul anului.

Ministrul Finanțelor a explicat că solicitările urgente și fundamentate au fost incluse în proiect, în timp ce alte cheltuieli ar putea fi analizate ulterior, în funcție de resursele disponibile. „

Alocările merg către nevoile urgente ale finalului de an și către investițiile care trebuie duse la capăt, iar fiecare alocare este susținută de o evaluare realistă a veniturilor și a obligațiilor de plată. Ținta de deficit cash de 6,2% din PIB rămâne neschimbată”, a transmis Alexandru Nazare, joi seară.

Guvernul pregătește și o a doua rectificare bugetară, estimată pentru jumătatea lunii noiembrie, când ar urma să fie analizate alte solicitări de finanțare ale ministerelor și instituțiilor publice.